Цветотерапевты рассказали, как оттенок постельного белья влияет на самочувствие

Ученые уверяют, что большинство людей являются визуалами, то есть воспринимают информацию через зрение. Поэтому при выборе постельного белья внимание уделяется не только типу ткани, но и внешнему виду изделия. Если расцветка и оформление постели не понравятся, то покупатель, скорее всего, не купит ее, даже если она отличается очень высоким качеством. К тому же сам цвет постельного белья может оказывать весомое влияние на настроение и самочувствие человека.

Белая постель является наиболее популярной и распространенной. Она ассоциируется с чистотой и свежестью. Во время сна на такой постели человек успокаивается, напитывается положительной энергией, освобождается от негативных эмоций. К тому же белое постельное белье подходит буквально всем, поэтому его можно выбирать в качестве подарка, не боясь прогадать с цветовыми предпочтениями.

Отлично успокаивает и умиротворяет также постель голубого цвета. Тибетские врачи уверены, что благодаря сну на таком белье улучшается состояние психики, лечатся воспалительные заболевания дыхательных путей. Максимально расслабиться и избавиться от стресса поможет постельное белье зеленого цвета. Он символизирует единение с природой, добавляет бодрости и позволяет снять мышечное напряжение.

Черная постель - это очень изысканный и нестандартный вариант. Правда, подойдет он далеко не всем. Однако тем, кто комфортно чувствует себя на нем, черное постельное белье подарит усиление воображения. К тому же такой цвет придает спальне особую роскошь и элегантность. Неразрывно связаны со страстью и яркими эмоциями также красные оттенки. Белье этого цвета создает интимность, настраивает на романтический лад, добавляет ярких эмоций в жизнь супругов. Кроме того, красный способен нормализовать кровяное давление, избавить от страхов и зарядить энергией.

Для необычных и красочных снов стоит подобрать для спальни фиолетовую постель. Однако использовать ее следует умеренно. Розовый цвет отлично подойдет молодым девушкам и молодоженам, ведь он ассоциируется с нежностью и беззаботностью. Бороться с депрессией поможет желтое постельное белье, а синее - избавит от страхов и душевных сомнений.

Такая цветотерапия сегодня - это доступный вариант для каждого человека. Благодаря широкому ассортименту постельного белья на рынке не составит труда подобрать вариант нужного цвета и привнести в свою жизнь новые краски.



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