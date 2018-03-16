Глава Самары поблагодарила активистов, которые ведут разъяснительную работу

Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила активистов за проведенную работу.

- Была проведена колоссальная работа. Наши волонтеры ходили по домам, объясняли людям, что такое проект «Формирование комфортной городской среды», как он организован, что нужно сделать для участия в нем. Члены участковых избирательных комиссий рассказывали об изменении выборного законодательства. Я хочу сказать огромное спасибо этим людям. Не всегда они встречали доброжелательное отношение, но тем не менее им хватило терпения, такта, чтобы со всеми сложностями справиться и донести информацию до максимального количества людей, - сказала она.

Системную и грамотную работу активистов отмечают и сами жители.

- К нам приходили волонтеры и раздавали газеты про программу «Комфортная городская среда». Мы узнали, что можно проголосовать за общественную территорию, которую в нашем районе необходимо благоустроить в первую очередь, - рассказала жительница дома №303 на улице Промышленности Ольга Сокол. - К нам приходили дважды: в первый раз волонтеры информировали вместе с избирательной комиссией, а второй раз нам раздавали приглашения на выборы. Я считаю, что информировать жителей о программе – правильно. Идти на выборы и видеть списки территорий впервые было бы странно.

Проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены, можно 18 марта, в воскресенье.