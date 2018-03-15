Морозы задержатся в Самаре еще как минимум на неделю

Несмотря на то, что формально весна уже наступила, по факту по улицам продолжает гулять зимний морозец. С 11 по 13 марта по ночам температура воздуха местами по области опускалась до -25/-33 градусов.

По словам Ирины Вытяговой, такие холода жители за прошедшее столетие наблюдали не более 10 раз. Морозный март самарцы переживали в 1933, 1957, 1960, 1966, 1971, 1983, 2011 и 2012 годах. И вот, спустя шесть лет, холода вновь вернулись в Самарскую область.

Самарцам придется потерпеть еще как минимум неделю. Ирина Вытягова сообщила, что в период с 16 по 22 марта в области ожидается пасмурная погода, снегопады и местами метели. Ночью температура воздуха может опускаться до -13/-16 градусов, днем до -5/-7. В воскресенье, 18 марта, синоптики и вовсе предсказывают сильный снегопад. Сотрудники МЧС опасаются, что шторм может стать причиной большого количества ДТП на дорогах, и призывают водителей быть осторожными.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Самарской области Валерия Заворохина, для жизни и здоровья жителей опасен не столько мороз, сколько переменчивая погода, когда холода сменяются метелями и снегопадом, а затем резким потеплением. Помимо ДТП такая погода чревата массой неприятностей. Существуют риски возникновения техногенных пожаров, коммунальных аварий на объектах ЖКХ и т.д.

Несмотря на то, что зима решила немного задержаться в Самаре, сотрудники МЧС не рекомендуют жителям выходить на замерзшие водоемы. По информации Валерия Заворохина, даже на реке Волге местами есть опасные промоины, где можно легко провалиться под лед.