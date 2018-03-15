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Зампред правительства РФ оценил перспективы создания ракет класса «Союз-5» на АО «РКЦ «Прогресс»

В среду, 14 марта, Самару с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Вице-премьер посетил два крупнейших предприятия аэрокосмического кластера губернии - АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». 

Важный проект 
 
В сопровождении главы региона Дмитрия Азарова Дмитрий Рогозин посетил АО «РКЦ «Прогресс». Пояснения по ходу осмотра производства давал врио генерального директора предприятия Равиль Ахметов. 
 
Вице-премьер побывал в цехах окончательной сборки ракет-носителей с контрольно-испытательной станцией, агрегатно-сборочном и сборки космических аппаратов. После чего провел на предприятии совещание, посвященное модернизации производства. 
 
В настоящее время РКЦ «Прогресс» работает над созданием новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Разработан эскизный проект, определены технические характеристики. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составит около 18 тонн. Начало летных испытаний запланировано на 2022 год. Прорабатывается вопрос об использовании блока первой ступени «Союза-5» в качестве составной части ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Это будет заделом на будущее, ведь РКЦ «Прогресс» утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Указ о его создании на космодроме Восточный подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в начале нынешнего года. 
 
Участие РКЦ «Прогресс» в этом проекте обсуждалось и во время недавнего визита главы государства в Самару. В ходе личной встречи Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил Владимира Путина за решения, которые были приняты по загрузке аэрокосмического кластера региона. 
 
- Было много волнений - какому предприятию достанется этот заказ. Решение по головному предприятию принято: РКЦ. Для нашего региона это очень важно, мы готовы к реализации такой масштабной задачи, - сказал Азаров. 

Уникальные двигатели 
 
В ПАО «Кузнецов» Дмитрий Рогозин ознакомился с возможностями предприятия. Как пояснил вице-премьеру исполнительный директор предприятия Сергей Павлинич, сейчас завод обеспечен заказами от РКЦ «Прогресс» на изготовление ракетных двигателей до 2027 года. 
 
Также сформированы планы по интеграции «Кузнецова» в общие проекты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по производству двигателей ПД-14 и ПД-35. А постановка в серийное производство НК-32 второй серии позволит загрузить заводские мощности на десятилетия вперед. 
 
- Работа, которая развернута здесь ОДК, производит приятное впечатление. Двигатель НК-32 второй серии будет устанавливаться на новое поколение стратегических бомбардировщиков Ту-160. Специалисты предприятия проделали большую работу по усовершенствованию двигателя, получению новых технических параметров, повышению его эффективности, - отметил вице-премьер. 

Сократить издержки 
 
В ходе рабочего визита Дмитрий Рогозин провел совещание с участием первого заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Александра Иванова, генерального директора АО «Объединенная двигательная корпорация» Александра Артюхова и Дмитрия Азарова. Темой стало как состояние аэрокосмической отрасли в стране в целом, так и перспективы самарского кластера. 
 
В частности, обсуждали вопрос технологического сотрудничества предприятий, входящих в структуру разных корпораций. 
 
- Сейчас стоит задача найти возможность создания на базе отдельных предприятий центров компетенций, общих для всей отрасли. Например, на одном заводе общий для всех гальванический цех, на другом - цех по литью, на третьем - работа с титаном. Они позволят корпорациям сократить издержки, вызванные закупкой нового оборудования, проведением испытаний, - считает Рогозин. 
 
Еще один вопрос, требующий срочного решения, - создание в России собственного производства электронной компонентной базы для космической промышленности. 
 
- В условиях санкций наша космическая промышленность находится в неравных условиях с конкурентами. Любой космический аппарат на 95 процентов - это микроэлектроника. Но в последние 20-30 лет в нашей стране ей не уделялось должного внимания. Выход сейчас один - создание национальной промышленности в области микроэлектроники, - подчеркнул вице-премьер. 
 
Он добавил, что все работы в этом направлении должны идти под жестким контролем со стороны заказчика, например, РКЦ «Прогресс». Кроме того, перед отечественной космической промышленностью стоит задача - несмотря на жесткие санкционные ограничения, создать новый продукт, который будет конкурентоспособен на мировом рынке. Таковым должна стать новая ракета-носитель «Союз-5».
 
Дата: 15 марта 2018 , 11:31
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Автор текста: Стас Кириллов
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