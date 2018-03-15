Восстановление дома на улице Димитрова, 110 в Самаре начнут в ближайшие дни

Многоэтажкой управляет товарищество собственников недвижимости «Бригантина-5», там нет муниципального жилья. Однако пока на счетах дома, который был сдан в эксплуатацию в январе 2016 года, нет средств, и жители больше месяца не могли договориться, как приводить в порядок общее имущество. Поэтому мэрия помогает решать проблему. Муниципалитет оплатил техническое обследование многоэтажки. По выводам специалистов, угрозы разрушения несущих конструкций нет. Остальное можно отремонтировать.

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов отметил: ведомство и городская администрация нашли механизм, как восстановить дом. При этом сейчас собственники платить за работы не будут. Они начнут делать взносы только через пять лет. Чтобы подрядная организация могла приступить к ремонту, на общем собрании собственники должны выбрать виды работ и принять решение о переносе срока капремонта дома с более позднего на 2018 год.

Жители согласились организовать и провести общее собрание немедленно. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подсказал, как правильно организовать процедуру. Тут же владельцы жилья выбрали председателя и секретаря собрания, определились с повесткой, проголосовали за виды работ: восстановить работоспособность лифта, привести в порядок три плиты, поврежденные взрывом, заменить элементы фасада, отремонтировать места общего пользования. Также собственники выбрали четырех представителей, которые будут согласовывать проектно-сметную документацию и контролировать ход ремонта.

Ожидается, что Фонд капремонта приступит к работам в ближайшие дни. Кроме того, на встрече сообщили: организация, которая обслуживает лифтовое оборудование, уже восстановила шесть погнутых взрывной волной дверей. Их установят через два этажа, а остальные проемы закроют - для безопасности. Это, конечно, временная мера. Но, по крайней мере, лифт скоро запустят, и жителям будет удобнее подниматься наверх.

- Мы нашли компромиссное решение. Фонд капитального ремонта проведет работы, которые определили сами жители, - сказала Елена Лапушкина. - Мы в свою очередь будем держать ситуацию на контроле и, если возникнут вопросы, обязательно подключимся.