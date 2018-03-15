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Президент РФ Владимир Путин поддержал несколько предложений региона

Во время недавнего визита в Самару Президент России Владимир Путин одобрил ряд проектов, имеющих важное значение для дальнейшего развития как отдельных муниципалитетов, так и региона в целом. Большая их часть имеет отношение к транспортной сфере и здравоохранению. О проектах, поддержанных главой государства, на заседании губернской думы в минувший вторник рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. 
 
- Мы подготовили обращение к президенту с перечнем важнейших предложений по развитию области. Этому предшествовала большая системная работа, - сказал он. - К решению ряда проблем удалось привлечь руководителей федеральных министерств и ведомств. 
 
Азаров отметил, что с начала 2018 года в регионе побывали вице-премьеры Правительства РФ, федеральные министры и их заместители, руководители крупнейших госкорпораций. Интересы Самарской области он регулярно обсуждает во время рабочих поездок в Москву. 
 
Теперь ряд проектов во время визита одобрил Владимир Путин. После положительной резолюции президента в их реализации местным властям будут помогать федеральные структуры. Речь идет о шести проектах. Некоторые имеют, так сказать, локальный масштаб, а некоторые должны отразиться на развитии региона в целом. 
 
Поддержана идея по включению региона в Транспортную стратегию России, систему международных транспортных коридоров.
 
Это позволит встроить Самарскую область в маршруты, связывающие Европу и Китай, развить в области логистическую инфраструктуру. Одной из «вещных» составляющих этого проекта может стать автомобильный мост через Волгу. 
 
Еще один транспортный проект - организация скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Самара - Курумоч - Тольятти. Расчет делается на то, что реализация этого плана даст дополнительный импульс развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, население которой составляет 2,7 млн человек. По словам Азарова, регион подготовил предложения о включении проекта в инвестиционную программу Российских железных дорог. 
 
Президентский «плюс» получил и план по празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля «ВАЗ». Пусть название не смущает: за кажущейся развлекательностью - серьезное содержание. По сути этот план по комплексному развитию Тольятти, по дальнейшей диверсификации экономики крупнейшего в России моногорода. По словам Азарова, региональные власти готовили план несколько лет, но источники финансирования для него так и не определили. Теперь же есть хорошие шансы на то, что полувековой юбилей вазовской «копейки» привлечет рубли из федеральных инвестиционных проектов. 
 
Путин одобрил два проекта в сфере здравоохранения. 
 
Регион претендует на помощь в доведении до ума медицинского центра «Клиника сердца», который возводят в Самаре. Проект был запущен в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас строительная готовность центра - 90%. Но дело не только в том, чтобы доделать «коробку», установить оборудование. Нужна особая «сердечная логистика». Заложенная при проектировании мощность клиники - избыточная: она рассчитана на проведение 11,5 тысячи операций в год. А реальная потребность региона, как заявил врио губернатора, - 5,5 тысячи. Чтобы загрузить оборудование, обеспечить постоянной занятостью специалистов, нужно организовать поток пациентов из других регионов. Так что, чтобы запустить «Клинику сердца» в нормальном ритме, без помощи государства не обойтись. 
 
Также президент одобрил предложение по строительству нового корпуса для детской поликлиники в Сызрани. Сейчас медучреждение располагается в старом здании, площадей не хватает. Теперь от федерального центра тему будет курировать зампредседателя правительства по социальным вопросам Ольга Голодец. 
 
И еще один проект, получивший «добро» от президента, - строительство ледового Дворца спорта в Самаре. 
 
- По всем этим вопросам уже есть поручения президента, они служат импульсом к работе. Каждое поручение мы должны отработать, представить проекты, расчеты, обоснования. Только после этого они станут возможны к реализации. Это начало серьезной системной работы по развитию региона, - резюмировал Дмитрий Азаров.
 
Андрей Колядин, член правления Российский ассоциации политических консультантов: 
 
- С интересом наблюдаю за внутренней политикой последние 10-12 лет. У нее есть свои особенности, по которым можно понять, на каком счету находится регион. Один из хороших показателей - это визит главы государства. То, что Владимир Владимирович посетил Самарскую область, означает, что он с уважением относится к региону, есть доверие к руководителю региона. Во время таких визитов местные власти обычно предлагают на одобрение несколько проектов, важных для региона. Их, конечно, заранее обсуждают с федеральными министерствами, а потом президент уже соглашается с предложениями или нет, решает, будет ли оказана поддержка на государственном уровне. Судя по всему, этот приезд Владимира Путина для Самарской области оказался плодотворным. Считаю, что визит президента - это еще и показатель того, что с Чемпионатом мира по футболу у Самары все будет нормально.
 
Дата: 15 марта 2018 , 11:05
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Автор текста: Иван Смирнов
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