Как в Самарской области будут выполнять послание президента РФ

Основные тезисы послания Владимира Путина первые лица Самарской области обсудили в среду, 14 марта, на расширенном совещании в Белом доме под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона озвучил задачи, которые поставлены перед регионом на ближайшую перспективу.

За любым технологическим и инновационным прорывом, так или иначе, стоят кадры. Плохой врач вряд ли окажет качественную медицинскую помощь больному даже с самым дорогим оборудованием, а программист-троечник, скорее всего, не создаст прорывной проект. В Самарской области нужно больше грамотных специалистов, которых необходимо готовить еще со школьной скамьи.

Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников предложил повысить требования к целевому приему в вузы, чтобы туда поступали достаточно подготовленные абитуриенты. Кроме того, Геннадий Котельников высказал инициативу о переводе школьников на 5-дневную учебную неделю. Дмитрий Азаров заметил, что сейчас в регионе запущен пилотный проект, когда по субботам школьники обучаются дистанционно.

При наличии в регионе высококвалифицированных специалистов можно решить все поставленные президентом перед губернией задачи.

К примеру, в Самарской области предстоит увеличить объемы жилищного строительства. По словам Дмитрия Азарова, в год необходимо вводить в эксплуатацию не менее 2,5 млн кв м жилья. Для сравнения, в 2017 году было построено только 1,3 млн кв м жилья.

Кроме того, Самарская область должна стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны. По территории региона должен проходить "Новый шелковый путь" (грузы и пассажиры из Китая по суше в Европу), сказал Дмитрий Азаров.

Какие задачи поставлены перед Самарской областью:

улучшить качество жизни населения;

создать условия для развития малых городов региона;

увеличить продолжительность жизни населения;

Самарская область должна стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны;

увеличить объемы жилищного строительства в регионе;

увеличить производительность труда в регионе;

экспорт сельскохозяйственной продукции региона должен превышать закупки за рубежом;

нарастить объемы производства в животноводстве и овощеводстве региона;

вовлекать общественность в решение поставленных перед регионом задач.

Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:

- Главной угрозой для нашей страны президент в своем послании назвал угрозу технологического отставания. Сегодня в мире происходит новая технологическая революция. Насколько эффективно мы сможем использовать ее колоссальные возможности и как ответим на ее вызов – зависит только от нас. Послание главы государства – это важный стратегический документ, по которому нам предстоит работать. Необходимо создать условия для развития самореализации и творчества каждого человека.

Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета:

- Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что сейчас идет период жестокой конкурентной борьбы. И выиграет то государство, которое сделает ставку на здоровье и спорт, образование и науку. Вот на этих направлениях необходимо сосредоточить внимание. Нужно повысить целевой прием в наши вузы, чтобы туда поступали абитуриенты с высоким уровнем подготовки, а не потенциальные «троечники».