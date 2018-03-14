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Как в Самарской области будут выполнять послание президента РФ

В первый день весны, 1 марта, президент РФ Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному собранию. Глава государства отметил, что сегодняшняя Россия – это одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Однако с точки зрения обеспечения качества жизни и благосостояния людей страна еще не достигла необходимого нам уровня, заметил президент. Глава государства подчеркнул, нужно совершить решительный прорыв именно в улучшении уровня благополучия населения.
 
Основные тезисы послания Владимира Путина первые лица Самарской области обсудили в среду, 14 марта, на расширенном совещании в Белом доме под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона озвучил задачи, которые поставлены перед регионом на ближайшую перспективу.
 
За любым технологическим и инновационным прорывом, так или иначе, стоят кадры. Плохой врач вряд ли окажет качественную медицинскую помощь больному даже с самым дорогим оборудованием, а программист-троечник, скорее всего, не создаст прорывной проект. В Самарской области нужно больше грамотных специалистов, которых необходимо готовить еще со школьной скамьи.
 
Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников предложил повысить требования к целевому приему в вузы, чтобы туда поступали достаточно подготовленные абитуриенты. Кроме того, Геннадий Котельников высказал инициативу о переводе школьников на 5-дневную учебную неделю. Дмитрий Азаров заметил, что сейчас в регионе запущен пилотный проект, когда по субботам школьники обучаются дистанционно.
 
При наличии в регионе высококвалифицированных специалистов можно решить все поставленные президентом перед губернией задачи.
 
К примеру, в Самарской области предстоит увеличить объемы жилищного строительства. По словам Дмитрия Азарова, в год необходимо вводить в эксплуатацию не менее 2,5 млн кв м жилья. Для сравнения, в 2017 году было построено только 1,3 млн кв м жилья.
 
Кроме того, Самарская область должна стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны. По территории региона должен проходить "Новый шелковый путь" (грузы и пассажиры из Китая по суше в Европу), сказал Дмитрий Азаров.
 
Какие задачи поставлены перед Самарской областью:
 
улучшить качество жизни населения;
 
создать условия для развития малых городов региона;
 
увеличить продолжительность жизни населения;
 
Самарская область должна стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны;
 
увеличить объемы жилищного строительства в регионе;
 
увеличить производительность труда в регионе;
 
экспорт сельскохозяйственной продукции региона должен превышать закупки за рубежом;
 
нарастить объемы производства в животноводстве и овощеводстве региона;
 
вовлекать общественность в решение поставленных перед регионом задач.
 
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
 
- Главной угрозой для нашей страны президент в своем послании назвал угрозу технологического отставания. Сегодня в мире происходит новая технологическая революция. Насколько эффективно мы сможем использовать ее колоссальные возможности и как ответим на ее вызов – зависит только от нас. Послание главы государства – это важный стратегический документ, по которому нам предстоит работать. Необходимо создать условия для развития самореализации и творчества каждого человека.
 
Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета:
 
- Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что сейчас идет период жестокой конкурентной борьбы. И выиграет то государство, которое сделает ставку на здоровье и спорт, образование и науку. Вот на этих направлениях необходимо сосредоточить внимание. Нужно повысить целевой прием в наши вузы, чтобы туда поступали абитуриенты с высоким уровнем подготовки, а не потенциальные «троечники».
Дата: 14 марта 2018 , 14:51
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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