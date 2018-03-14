Как в Самарской области будут выполнять послание президента РФ
В первый день весны, 1 марта, президент РФ Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному собранию. Глава государства отметил, что сегодняшняя Россия – это одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Однако с точки зрения обеспечения качества жизни и благосостояния людей страна еще не достигла необходимого нам уровня, заметил президент. Глава государства подчеркнул, нужно совершить решительный прорыв именно в улучшении уровня благополучия населения.
Основные тезисы послания Владимира Путина первые лица Самарской области обсудили в среду, 14 марта, на расширенном совещании в Белом доме под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона озвучил задачи, которые поставлены перед регионом на ближайшую перспективу.
За любым технологическим и инновационным прорывом, так или иначе, стоят кадры. Плохой врач вряд ли окажет качественную медицинскую помощь больному даже с самым дорогим оборудованием, а программист-троечник, скорее всего, не создаст прорывной проект. В Самарской области нужно больше грамотных специалистов, которых необходимо готовить еще со школьной скамьи.
Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников предложил повысить требования к целевому приему в вузы, чтобы туда поступали достаточно подготовленные абитуриенты. Кроме того, Геннадий Котельников высказал инициативу о переводе школьников на 5-дневную учебную неделю. Дмитрий Азаров заметил, что сейчас в регионе запущен пилотный проект, когда по субботам школьники обучаются дистанционно.
При наличии в регионе высококвалифицированных специалистов можно решить все поставленные президентом перед губернией задачи.
К примеру, в Самарской области предстоит увеличить объемы жилищного строительства. По словам Дмитрия Азарова, в год необходимо вводить в эксплуатацию не менее 2,5 млн кв м жилья. Для сравнения, в 2017 году было построено только 1,3 млн кв м жилья.
Кроме того, Самарская область должна стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны. По территории региона должен проходить "Новый шелковый путь" (грузы и пассажиры из Китая по суше в Европу), сказал Дмитрий Азаров.
Какие задачи поставлены перед Самарской областью:
улучшить качество жизни населения;
создать условия для развития малых городов региона;
увеличить продолжительность жизни населения;
Самарская область должна стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны;
увеличить объемы жилищного строительства в регионе;
увеличить производительность труда в регионе;
экспорт сельскохозяйственной продукции региона должен превышать закупки за рубежом;
нарастить объемы производства в животноводстве и овощеводстве региона;
вовлекать общественность в решение поставленных перед регионом задач.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- Главной угрозой для нашей страны президент в своем послании назвал угрозу технологического отставания. Сегодня в мире происходит новая технологическая революция. Насколько эффективно мы сможем использовать ее колоссальные возможности и как ответим на ее вызов – зависит только от нас. Послание главы государства – это важный стратегический документ, по которому нам предстоит работать. Необходимо создать условия для развития самореализации и творчества каждого человека.
Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета:
- Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что сейчас идет период жестокой конкурентной борьбы. И выиграет то государство, которое сделает ставку на здоровье и спорт, образование и науку. Вот на этих направлениях необходимо сосредоточить внимание. Нужно повысить целевой прием в наши вузы, чтобы туда поступали абитуриенты с высоким уровнем подготовки, а не потенциальные «троечники».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 марта 2018
139
14 марта 2018
111
14 марта 2018
246
14 марта 2018
161
14 марта 2018
170
14 марта 2018
160
14 марта 2018
195
14 марта 2018 , 19:26
139
Маршрут будет бесплатным и для болельщиков, и для жителей
14 марта 2018 , 18:35
111
Команды выступят 16 и 22 марта. (16+)
14 марта 2018 , 17:36
159
Это сверхкомпактный гиперспектрометр диаметром 2,5 см, который можно установить практически на...
14 марта 2018 , 17:31
246
Официальный талисман ЧМ-2018 был установлен возле входа в отель «Холидей Инн» в...
14 марта 2018 , 17:02
161
В рамках выставочного проекта «Самарский взгляд» (16+) в галерее «Новое...
14 марта 2018 , 16:47
170
Всего стадион рассчитан на 45000 мест.
14 марта 2018 , 16:43
160
На время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ для болельщиков выделят автобусы с...
14 марта 2018 , 14:51
195
В первый день весны, 1 марта, президент РФ Владимир Путин огласил традиционное послание...
14 марта 2018 , 14:15
164
Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия.
14 марта 2018 , 13:49
169
Мероприятие можно будет посмотреть в 18.00 на канале «Россия 24».
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
13 февраля 2018
3165
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
3110
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2724
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2284
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2193
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
729
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
474
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
399
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1298
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
926
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.