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В Самаре начался ремонт подземного перехода на Ново-Садовой

Речь идет о переходе в районе пересечения с улицей Осипенко.
 
Подземка была закрыта много лет. Самарцы переходили дорогу по зебре, но ее убрали в сентябре 2015 года. Теперь, чтобы перейти Ново-Садовую, самарцам приходится либо спускаться в метро на «Алабинской», либо идти до Челюскинцев. Тротуары оградили от проезжей части поручнями.
 
Горожане уже давно просили властей отремонтировать старый подземный переход на пересечении Ново-Садовой и Осипенко. Работы на этом объекте начались.
 
Дата: 13 марта 2018 , 13:45
161
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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