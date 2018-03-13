В Самаре начался ремонт подземного перехода на Ново-Садовой

Подземка была закрыта много лет. Самарцы переходили дорогу по зебре, но ее убрали в сентябре 2015 года. Теперь, чтобы перейти Ново-Садовую, самарцам приходится либо спускаться в метро на «Алабинской», либо идти до Челюскинцев. Тротуары оградили от проезжей части поручнями.

Горожане уже давно просили властей отремонтировать старый подземный переход на пересечении Ново-Садовой и Осипенко. Работы на этом объекте начались.