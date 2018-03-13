Самарцы отметят четвертую годовщину воссоединения России с Крымом

В 20.00 на центральной сцене начнется концерт с участием самарских вокально-инструментальных и танцевальных групп (группы «Беллини», «Фернандос Бэнд», «Кирилл да Марья», «Нью Фейс»и др.) и выступлением ди-джеев BIRD и Alexey Manuilov.

С 20.00 до 21.00 участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении «Точка роста», смогут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте. Каждый 50-й получит приз – портативную зарядку.

В 21.30 самарцев поздравят официальные лица и почетные гости. Праздник завершится фейерверком.