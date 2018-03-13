Самарцам вернули воду после утечки на Московском шоссе
В понедельник, 12 марта, в Самаре специалисты занимались ремонтом двух участков водопроводной сети: на перекрестке Московского шоссе и улицы Потапова, а также на проспекте Ленина.
Как пояснил технический директор ООО «Самарские коммунальные системы» Дмитрий Ракицкий, в первом случае плановые работы повлекли за собой временное отключение воды в частном секторе в границах Московского шоссе, Ботанического переулка, улиц Финской и Гастелло. По его словам, устраняли одно из наиболее частых повреждений - утечку на стыковом соединении в камере. Ремонт стартовал в понедельник утром. В девять часов специалисты отключили участок водовода и приступили к работам. Вскрывать асфальт не требовалось. Ремонт завершили в дневное время, после чего начали заполнение водовода.
Вчера вечером ситуацию прокомментировал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
- Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров поставил нам задачу - завершить работы к 16 часам, мы ее выполнили, - сказал вице-мэр. - Заполнение системы - процесс не одномоментный. Он занимает не менее трех часов, так как вода поступает с насосно-фильтровальной станции №1, расположенной на улице Советской Армии. После этого потребители начнут получать услугу в обычном режиме.
Василенко отметил, что работы были организованы с учетом интересов горожан.
- Дефект на Московском шоссе появился в праздничные дни, но мы решили перенести ремонт, чтобы не беспокоить людей в выходные. Когда большинство горожан отправились на работу, бригады приступили к устранению проблемы, - рассказал он.
Ремонт вчера проводили и у дома №14 на проспекте Ленина. На трубе диаметром 900 миллиметров образовалась продольная трещина. Бригадам предстоит заменить участок протяженностью около восьми метров. По словам специалистов СКС, завершение ремонта запланировано на 13 марта.
- Ни в день обнаружения дефекта, ни сейчас, когда идут ремонтные работы, никаких ограничений в подаче воды нет. Все дома переведены на резервную схему, - подчеркнул первый заместитель главы Самары.
Василенко отметил, что ситуацию с водоснабжением и подачей тепла городские службы отслеживают круглосуточно.
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