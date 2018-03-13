В Куйбышевском районе Самары открыли диагностический центр





Оперативная помощь

МЛЦ создан и оснащен в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей. Центр оказывает диагностические услуги (магнитно-резонансная и компьютерная томография, электромиография, электроэнцефалография, реоэнцефалография, УЗИ), а также амбулаторно-поликлинические. Здесь установлено современное оборудование. Планируется, что учреждение будет принимать по полисам обязательного медицинского страхования около 70 процентов всех пациентов.

Создание диагностического центра в Куйбышевском районе повысит доступность медицинских услуг. Управляющий МЛЦ Алексей Трахтенберг рассказал: раньше пациенты проходили обследование в больницах имени Середавина или Пирогова, с учетом пробок дорога туда могла занять несколько часов.

Больным преодолеть такой путь сложно. Теперь проблема решена.

- Мы находимся на территории крупного стационара. На новейшем оборудовании можем оперативно оказывать помощь. Не нужно далеко ехать, тратить время, которое важно для пациента. Успеем провести обследование и поставить диагноз в тот момент, когда это необходимо, - отметил Алексей Трахтенберг.

Врач Александр Гетманский рассказал о преимуществах томографа от одного из лучших производителей в мире. Аппарат позволяет медикам детально, с хорошим разрешением посмотреть головной мозг, позвоночник, суставы, брюшную полость, малый таз. Можно обследовать сразу несколько зон. Процесс занимает не больше 20 минут.

Качество услуг растет

- Наша общая цель - здоровье людей, и сегодня в этом направлении предпринимаются масштабные усилия, - сказал Дмитрий Азаров. - Растет качество предоставляемых медицинских услуг, повышается точность диагностики. Соответственно, все больше и больше пациентов возвращают к нормальной, здоровой жизни.

Глава региона обратил внимание: в Самарской области в сфере здравоохранения реализуют полтора десятка проектов государственно-частного партнерства. Только за последние три месяца ввели в эксплуатацию центр ядерной медицины в Тольятти, в Самаре заработали многофункциональный перинатальный центр «Мать и дитя», лечебно-реабилитационный центр «Медгард». В ближайшее время в губернской столице откроют центры гемодиализа, позитронно-эмиссионной и компьютерной терапии.

- Областное правительство создает необходимые условия для развития государственно- частного партнерства. Инвестор вкладывает средства в ремонт или в строительство здания, закупает оборудование. Регион со своей стороны обеспечивает жителям предоставление медицинской услуги, обеспечивает загрузку центра, - сказал Дмитрий Азаров.