В Куйбышевском районе Самары открыли диагностический центр
Осмотр, обследование, постановка диагноза. С этого начинается лечение любого больного. Жителям Куйбышевского района, Новокуйбышевска, Чапаевска и юга региона стало удобнее получать качественные услуги специалистов. На территории Самарской городской больницы №10 открыт диагностический «Медицинский лучевой центр». Вчера врио губернатора Дмитрий Азаров побывал в медучреждении.
Оперативная помощь
МЛЦ создан и оснащен в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей. Центр оказывает диагностические услуги (магнитно-резонансная и компьютерная томография, электромиография, электроэнцефалография, реоэнцефалография, УЗИ), а также амбулаторно-поликлинические. Здесь установлено современное оборудование. Планируется, что учреждение будет принимать по полисам обязательного медицинского страхования около 70 процентов всех пациентов.
Создание диагностического центра в Куйбышевском районе повысит доступность медицинских услуг. Управляющий МЛЦ Алексей Трахтенберг рассказал: раньше пациенты проходили обследование в больницах имени Середавина или Пирогова, с учетом пробок дорога туда могла занять несколько часов.
Больным преодолеть такой путь сложно. Теперь проблема решена.
- Мы находимся на территории крупного стационара. На новейшем оборудовании можем оперативно оказывать помощь. Не нужно далеко ехать, тратить время, которое важно для пациента. Успеем провести обследование и поставить диагноз в тот момент, когда это необходимо, - отметил Алексей Трахтенберг.
Врач Александр Гетманский рассказал о преимуществах томографа от одного из лучших производителей в мире. Аппарат позволяет медикам детально, с хорошим разрешением посмотреть головной мозг, позвоночник, суставы, брюшную полость, малый таз. Можно обследовать сразу несколько зон. Процесс занимает не больше 20 минут.
Качество услуг растет
- Наша общая цель - здоровье людей, и сегодня в этом направлении предпринимаются масштабные усилия, - сказал Дмитрий Азаров. - Растет качество предоставляемых медицинских услуг, повышается точность диагностики. Соответственно, все больше и больше пациентов возвращают к нормальной, здоровой жизни.
Глава региона обратил внимание: в Самарской области в сфере здравоохранения реализуют полтора десятка проектов государственно-частного партнерства. Только за последние три месяца ввели в эксплуатацию центр ядерной медицины в Тольятти, в Самаре заработали многофункциональный перинатальный центр «Мать и дитя», лечебно-реабилитационный центр «Медгард». В ближайшее время в губернской столице откроют центры гемодиализа, позитронно-эмиссионной и компьютерной терапии.
- Областное правительство создает необходимые условия для развития государственно- частного партнерства. Инвестор вкладывает средства в ремонт или в строительство здания, закупает оборудование. Регион со своей стороны обеспечивает жителям предоставление медицинской услуги, обеспечивает загрузку центра, - сказал Дмитрий Азаров.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 марта 2018
161
13 марта 2018
168
13 марта 2018
166
13 марта 2018
164
13 марта 2018
240
13 марта 2018
256
13 марта 2018 , 15:57
135
Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения завершился в понедельник,...
13 марта 2018 , 14:12
209
25 марта в 13:00 в Центральной городской библиотеке им. Крупской состоится презентация...
13 марта 2018 , 13:45
161
Речь идет о переходе в районе пересечения с улицей Осипенко.
13 марта 2018 , 13:42
128
В воскресенье, 25 марта, в 12:00 в Самарском литературном музее пройдет интерактивное занятие:...
13 марта 2018 , 13:07
168
Возгорание случилось в понедельник, 12 марта, в 21:34 в Сызрани.
13 марта 2018 , 12:53
162
Сейчас специалисты настраивают оборудование.
13 марта 2018 , 12:39
166
Праздник состоится в воскресенье, 18 марта, на площади имени В.В. Куйбышева.
13 марта 2018 , 11:59
164
В понедельник, 12 марта, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
13 марта 2018 , 11:54
240
В понедельник, 12 марта, на совещании при главе Самары Елене Лапушкиной обсудили итоги работы...
13 марта 2018 , 10:03
163
В понедельник, 12 марта, в Самаре специалисты занимались ремонтом двух участков водопроводной...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
13 февраля 2018
3135
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
3072
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2689
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2244
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2164
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
703
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
454
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
388
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1276
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
831
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.