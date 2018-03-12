Областной департамент по делам молодежи возглавил Сергей Бурцев

До этого Сергей Бурцев возглавлял «Самарский Дом молодежи». В этом году он оказался в числе финалистов конкурса «Лидеры России», проводимого администрацией президента РФ. Всего 45 конкурсантов получили различные должности. Закрыты две вакансии в администрации президента РФ. Назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра.