Не освоенные на подготовку к ЧМ-2018 федеральные деньги могут потратить на Фрунзенский мост

Представитель правительства региона сообщил, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обсуждает с федеральным центром возможность перераспределения 1,3 миллиарда рублей. Федеральные деньги выделялись на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре, но не были потрачены. Если федеральный центр разрешит перечислить эти деньги в областной бюджет, то их, например, могут направить на завершение строительства Фрунзенского моста в Самаре.