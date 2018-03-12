Самарским бюджетникам поднимут минимальную зарплату
В понедельник, 12 марта, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы рассмотрел поправки в главный финансовый документ области на 2018 год.
Правительство региона планирует направить дополнительные налоговые поступления в сумме 500 млн рублей на исполнение майских указов Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Речь идет о повышении минимальной зарплаты бюджетников. Напомним, что по решению главы государства минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года будет установлен на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2017 года – 11 163 рубля. По информации врио министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, сегодня около 30 тысяч областных бюджетников получают меньше этой суммы. Это сотрудники различных учреждений, подведомственных региональным министерствам.
Низкооплачиваемые работники есть почти во всех сферах деятельности – образовании, здравоохранении, ветеринарии и т.д. Андрей Прямилов для примера упомянул уборщиков, технический персонал, электромонтеров и другие категории работников, получающих зарплату из областного бюджета. Дополнительные налоговые поступления помогут с 1 мая поднять им зарплату до отметки в 11 163 рубля.
Кроме того, федеральный центр выделяет Самарской области 730,4 млн рублей. Из них 700 млн рублей планируют направить на строительство Фрунзенского моста в Самаре. Всего в 2018 году объект рассчитывают профинансировать на 2,7 млрд рублей и еще на 4,9 млрд рублей в следующем. Сдать мост в эксплуатацию рассчитывают в 2019 году. Еще почти 30 млн рублей направят на реконструкцию водопровода в Красноармейском районе.
С учетом предлагаемых изменений доходы и расходы областного бюджета в этом году вырастут на 1,23 млрд рублей. Члены комитета по бюджету рекомендовали принять поправки на ближайшем пленарном заседании губернской думы сразу в двух чтениях.
Также депутаты областной думы поддержали изменения в Федеральный закон о формировании бюджета дорожных фондов. Законопроект предлагает направлять штрафы за нарушения Правил дорожного движения в региональный дорожный фонд вместо областной казны. В таком случае все расходы на дорожные работы и закупки, которые сегодня оплачиваются из областного бюджета за счет штрафов от нарушителей ПДД, будет нести дорожный фонд.
Комментарий
Габибулла Хасаев, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы:
- Изменения касаются двух направлений – инвестиционного и социального. Во-первых, это поступления из федерального бюджета, которые направят на продолжение строительства Фрунзенского моста. По расчетам министерства транспорта, вместе с остальными инвестициями в строительство объекта это позволит ввести мост в эксплуатацию в 2019 году. Во-вторых, почти полмиллиарда рублей направляется на повышение дохода низкооплачиваемых категорий работников.
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