В Самарской области рабочий погиб при ликвидации порыва на нефтепроводе

Днем во время ликвидации порыва нефтепровода трое рабочих потеряли сознание. Один из них - 27-летний мужчина - скончался. Двое других сотрудников были доставлены в больницу. Один из них находится в реанимации. По предварительным данным, мужчины отравились парами сероводорода.

По данному факту Красноярский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.