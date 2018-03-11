В Самарской области рабочий погиб при ликвидации порыва на нефтепроводе
Инцидент произошел в Красноярском районе в субботу, 10 марта.
Днем во время ликвидации порыва нефтепровода трое рабочих потеряли сознание. Один из них - 27-летний мужчина - скончался. Двое других сотрудников были доставлены в больницу. Один из них находится в реанимации. По предварительным данным, мужчины отравились парами сероводорода.
По данному факту Красноярский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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