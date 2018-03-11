Самарскому яхт-клубу 110 лет. Часть 3





Большие гонки

После потрясений Первой мировой и Гражданской войн в 1920 году в Самаре начал возрождаться парусный спорт. Если в 1908 году его колыбелью стал организованный видными городскими деятелями яхт-клуб, то теперь, в 1920-м, открылся Центральный спортклуб при Всеобуче. Ему было отдано все оставшееся после смены власти имущество дореволюционного яхт-клуба: купальня, эллинг, одна разбитая гребная лодка-«восьмерка», две яхты, компас и секстан. Чуть позже Волжская военная флотилия передала еще три шестивесельных яла. На этом «флоте» Николай Мясников - в будущем самый именитый из куйбышевских чемпионов - готовил допризывников, обучая их гребле и работе с парусом.

Началось восстановление старых яхт, строительство новых. Все делали собственными руками. Виктор Бердин построил по чертежам Мясникова и Осипова швертбот «Марат». Это была увеличенная копия дореволюционного «Апаша», который в сентябре 1916 года победил всех соперников на 16-верстовой дистанции парусных гонок в Саратове. Виктор Бердин строил «Марата» два года. Сам делал даже шайбы, медные гвозди.

В 1921 году состоялась первая товарищеская встреча яхтсменов Самары и Саратова - главных на Волге соперников еще с дореволюционных времен. Через год, 18 - 27 августа, эти гонщики встретились вновь - на первой олимпиаде ПриВО по самым разным видам спорта, в том числе по парусным гонкам на дистанциях 4,5 и 6 морских миль. В архивах сохранились протоколы тех состязаний. Из них следует, что от Самары заявлялись яхты «Апаш», «Ой-ли», «Сваллов», «Квик». Столько же судов выставили и саратовцы. В гонке на 4,5 мили первой финишировал «Апаш». На шестимильной дистанции он был третьим, уступив саратовцам.

В начале августа 1924 года самарцы на шести яхтах отправились в Саратов. В программе гонок значились дистанции на 8, 10, 40 морских миль. Первые две гонки выиграли самарские яхты «Марат» и «Апаш», третью - саратовский «Бой».

«Корабль», который сгорел

Показателем все возрастающего мастерства самарских спортсменов стало их блестящее выступление на всесоюзной спартакиаде в 1928 году в Ленинграде на Сестрорецком разливе. Честь Поволжья отстаивали два самарских экипажа и один саратовский. В итоге самарец Николай Мясников на швертботе стал первым в финале. Ему было присвоено звание чемпиона СССР. Газета «Советский спорт» вышла с его фотографией на первой полосе и отчетом о соревнованиях.

Тридцатые годы стали временем расцвета парусного спорта на Волге. В расписание Поволжских спартакиад парусный спорт был включен как обязательный. Яхт-клуб тогда размещался в нашем городе на берегу под Струковским садом. Это было многоэтажное деревянное здание в форме корабля, оно принадлежало Губпрофсовету. Позже, в годы войны, там располагалась школа минеров. А в конце Великой Отечественной это интересное деревянное сооружение, увы, сгорело.

28 июня 1935 года в Куйбышеве была официально организована секция парусного спорта. Председательствовал Борис Куликов. Руководству предстояла большая кропотливая работа по привлечению в парусный спорт молодых ребят. В то время проходящие на Волге соревнования уже демонстрировали преимущество куйбышевских яхтсменов. В первой Поволжской спартакиаде в Казани куйбышевцы были первыми и в личном, и в командном зачете. Во второй, прошедшей в Сталинграде, куйбышевские яхтсмены Мясников, Бердин, Жемойтин стали первыми каждый в своем классе судов. Третья спартакиада Поволжья прошла в Куйбышеве в 1936 году. Ввели новую классификацию судов. К тем состязаниям Николай Мясников построил для себя по своим чертежам бурмудский двухшвертовик «ДИП» («Догнать и Перегнать») и с большим преимуществом завоевал первое место. В награду победителю вручили патефон. А 28-30 августа того же года Николай Мясников во второй раз стал чемпионом СССР по парусному спорту во время всесоюзных парусных соревнований в Ленинграде.

В 1937 году парусная секция Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта утвердила список десяти лучших яхтсменов Союза на тот период. В десятку вошли куйбышевцы Мясников (на первом месте), Жемойтин и Бердин. Они оказались в одной компании с ребятами из Ленинграда, Кронштадта, Одессы, Архангельска, Мурманска и Саратова.

Полвека Поволжских регат

Поволжские парусные регаты более 50 лет проводились ежегодно (иногда через год), начиная с 1937 года и стали крупнейшими соревнованиями в СССР. На дистанциях боролись и опытные гонщики, и молодежь. Это была школа большого парусного спорта, которая выпестовала многих мастеров. В 1938 году газета «Волжская коммуна» опубликовала беседу с прославленным Николаем Мясниковым. Он отмечал: «Парусная регата городов Поволжья стала традиционной. Как и в прошлом году, она будет наиболее значительным событием в жизни наших яхтсменов. На старт гонок выйдут суда парусников всех городов Волжского бассейна, в том числе и Москвы, которая благодаря грандиозному каналу относится теперь также к городам на Волге. Вне зачетов предполагается участие парусников Ленинграда. От г. Куйбышева в гонках примут участие лучшие яхтсмены, отобранные на городских соревнованиях. Всего поедет 20 человек. В составе команд преобладающее количество молодежи, впервые принимающей участие в столь серьезных соревнованиях. Смогут ли в этом году куйбышевцы взять реванш и завоевать первенство? На этот вопрос нельзя ответить положительно. Гораздо лучше подготовились к гонкам наши наиболее сильные конкуренты - горьковчане, которые имеют хорошие суда, провели уже несколько тренировочных соревнований, и саратовцы, которые подготовили к гонкам девять яхт».

Да, на тех состязаниях действительно взяли верх горьковчане и саратовцы, но у куйбышевцев уже подрастала достойная смена. И после войны они все чаще назывались в числе победителей и призеров Поволжской парусной регаты. В рядах яхтсменов появились представительницы прекрасного пола. А неутомимый Николай Мясников в 1947 году выиграл чемпионат РСФСР. За большие заслуги в развитии парусного спорта ему было присвоено высокое звание «Заслуженный мастер спорта». В том же году среди победителей VIII Поволжской парусной регаты была названа спортсменка из сборной Куйбышева Екатерина Мамонова.

На X, юбилейной, Поволжской парусной регате в Саратове яхтсмены из Куйбышева стали победителями в трех классах яхт из четырех, еще в двух стали третьими. Почти все они были молодыми гонщиками нового поколения. В историю самарского яхтенного спорта вписывали новые страницы.