В Самаре выбрали лучших педагогов
6 марта состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лидер образования Самары». Она прошла в школе №57 Куйбышевского района. Конкурс профессионального мастерства для учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования в Самаре проходит уже в 15-й раз.
Обладателем звания «Учитель года» стала преподаватель французского языка Елена Смирнова. В гимназию №3 она пришла в 2014 году, а уже в 2015-м стала победителем регионального фестиваля молодых педагогов. Еще через год Елена участвовала во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2016».
- Мне оказали большую поддержку в гимназии, где очень сильны традиции преподавания французского языка, - говорит Смирнова. - Это коллектив профессионалов, я работаю с ними со студенческих лет. И с тех пор, как впервые зашла в класс, почувствовала энергетику детей, уже не видела себя в другой профессии.
Окружной этап конкурса «Воспитатель года» выиграла Светлана Саврасова. Ее стаж - более 20 лет. Сотрудница детского сада №153 уверена: главное в ее деле - любовь к детям.
- В любой профессии нужно совершенствоваться, - считает победительница. - Если стоишь на месте, пропадает интерес. Современный воспитатель должен быть мобильным и постоянно развиваться.
Лучшим педагогом дополнительного образования стал тренер детско-юношеской спортивной школы №7 Максим Кондрашин. Мастер спорта по рукопашному бою учит детей не только навыкам боевых искусств, но и пытается донести до них идею важности духовного развития. В прошлом году Кондрашин занял первое место в областном этапе всероссийского конкурса «Воспитать человека».
От имени главы города Елены Лапушкиной и от себя лично победителей поздравил председатель городской думы Алексей Дегтев.
- Этот конкурс выходит за рамки только учительского состязания, он способствует признанию нашей специальности в городе, регионе и стране. Он дает возможности для роста педагога, раскрытия профессиональных, творческих способностей. Участие в конкурсе - это и эффективная переподготовка, которую нельзя получить при самообразовании и даже на курсах повышения квалификации любой степени сложности, - сказал Дегтев.
Лауреатами конкурса стали еще 14 педагогов. С каждым годом в нем стремятся принять участие все больше профессионалов.
- Функций у конкурса немало: это чрезвычайно удачный опыт и профессионального мастерства, и повышения квалификации, и вовлечения в свою орбиту и молодых, и опытных педагогов, - уверена руководитель городского департамента образования Лилия Галузина. - Мы с гордостью говорим, что в последние годы три победителя городского конкурса «Учитель года» вошли в пятерку лучших учителей России. Один из них стал абсолютным победителем.
Призеры конкурса будут участвовать в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2018», а кто-то из них представит наш регион на федеральном уровне. Хочется верить, что, продолжая традицию последних лет, успешно.
В Самарской области конкурс «Учитель года» впервые прошел в 1991 году. С тех пор учителя из региональной столицы 10 раз представляли область на всероссийском уровне.
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