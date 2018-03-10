В самарском Доме журналиста открылась выставка к ЧМ-2018
Пять лет назад известный самарский художник-карикатурист и любитель футбола Юрий Воскобойников первым организовал выставку, посвященную Чемпионату мира по футболу-2018. В экспозиции, размещенной в Доме журналиста, поклонники кожаного мяча увидели немало работ, опубликованных на страницах областных, центральных газет и журналов.
За несколько десятков лет работы в «Волжском комсомольце» и «Волжской коммуне» их накопилось немало. Карикатуры Воскобойникова охотно публиковали журнал «Крокодил» и «Литературка», где он стал постоянным автором юмористического «Клуба 12 стульев». Среди его многочисленных наград - премия «Золотой теленок-92» в разделе графики.
Что касается организаторских способностей Юрия Семеновича, то именно он возродил издание общественно-сатирического журнала «Горчишникъ», основанного в Самаре в дореволюционном 1906 году. А еще однажды выпустил книжку футбольных карикатур «Все хорошо, прекрасная маркиза». Воскобойников прекрасно знает игру с мячом изнутри. В свое время Юрий Семенович прекрасно выступал за журналистскую сборную на различных спортивных тусовках. Среди друзей и поклонников художника-карикатуриста немало футболистов «КС».
В минувший вторник коллеги Воскобойникова по журналистскому цеху, ветераны «Крылышек» Равиль Аряпов, Валерьян Панфилов и Геннадий Сарычев, болельщики и просто любители графики участвовали в открытии еще одной его выставки в Доме журналиста. На этот раз автор предложил 64 новые работы, выполненные в различных стилях, на тему предстоящего Чемпионата мира. Есть на выставке и творчески переосмысленные карикатуры прежних лет.
- Темы рождаются спонтанно, - рассказал на вернисаже художник. - Они как отклик на какое-то событие. Вот, например, затяжной кризис «Крыльев Советов». Этой теме посвящено немало работ, в том числе мой любимый «Самарский Икар», который никак не может взлететь.
Главные герои его карикатур - футболисты, попадающие в комичные, а порой и трагикомичные ситуации.
- Мне очень хочется в дни Чемпионата мира выставить свои работы на «Самара Арене», - поделился мечтой Воскобойников. - Интересно увидеть реакцию болельщиков, приехавших к нам из разных уголков планеты. И пусть, глядя на мои работы, болельщики улыбнутся. Я хочу своими рисунками создавать позитивное настроение.
Выставка «Футбол без границ» продлится в Доме журналиста до начала апреля, вход свободный. 0+
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 марта 2018
184
10 марта 2018
196
10 марта 2018
201
10 марта 2018
235
9 марта 2018
600
8 марта 2018
637
7 марта 2018
549
10 марта 2018 , 09:58
184
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели,...
10 марта 2018 , 09:56
196
6 марта состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лидер...
10 марта 2018 , 09:53
201
Пять лет назад известный самарский художник-карикатурист и любитель футбола Юрий Воскобойников...
10 марта 2018 , 09:50
235
Чего только ни делают самарские женщины - любительницы создавать красоту своими руками!
9 марта 2018 , 15:09
600
ДТП произошло в четверг, 8 марта, в 19:35 на 1125 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском...
8 марта 2018 , 19:11
786
Напомним , две 14-летние девочки ушли из школы в среду, 7 марта, в 16:00, и не вернулись...
8 марта 2018 , 13:18
1945
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
8 марта 2018 , 12:58
526
Этого показателя удалось добиться благодаря появлению 32 перинатальных центров, которые были...
8 марта 2018 , 12:52
525
После столкновения мужчину зажало в салоне иномарки.
8 марта 2018 , 12:29
496
В среду, 7 марта, президент России Владимир Путин побывал с визитом в Самаре.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
13 февраля 2018
3044
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
2973
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
9 февраля 2018
2800
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
6 марта 2018
2540
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2129
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
5 марта 2018
634
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
391
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
362
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1209
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
556
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.