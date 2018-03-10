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В самарском Доме журналиста открылась выставка к ЧМ-2018

Пять лет назад известный самарский художник-карикатурист и любитель футбола Юрий Воскобойников первым организовал выставку, посвященную Чемпионату мира по футболу-2018. В экспозиции, размещенной в Доме журналиста, поклонники кожаного мяча увидели немало работ, опубликованных на страницах областных, центральных газет и журналов. 
 
За несколько десятков лет работы в «Волжском комсомольце» и «Волжской коммуне» их накопилось немало. Карикатуры Воскобойникова охотно публиковали журнал «Крокодил» и «Литературка», где он стал постоянным автором юмористического «Клуба 12 стульев». Среди его многочисленных наград - премия «Золотой теленок-92» в разделе графики. 
 
Что касается организаторских способностей Юрия Семеновича, то именно он возродил издание общественно-сатирического журнала «Горчишникъ», основанного в Самаре в дореволюционном 1906 году. А еще однажды выпустил книжку футбольных карикатур «Все хорошо, прекрасная маркиза». Воскобойников прекрасно знает игру с мячом изнутри. В свое время Юрий Семенович прекрасно выступал за журналистскую сборную на различных спортивных тусовках. Среди друзей и поклонников художника-карикатуриста немало футболистов «КС». 
 
В минувший вторник коллеги Воскобойникова по журналистскому цеху, ветераны «Крылышек» Равиль Аряпов, Валерьян Панфилов и Геннадий Сарычев, болельщики и просто любители графики участвовали в открытии еще одной его выставки в Доме журналиста. На этот раз автор предложил 64 новые работы, выполненные в различных стилях, на тему предстоящего Чемпионата мира. Есть на выставке и творчески переосмысленные карикатуры прежних лет. 
 
- Темы рождаются спонтанно, - рассказал на вернисаже художник. - Они как отклик на какое-то событие. Вот, например, затяжной кризис «Крыльев Советов». Этой теме посвящено немало работ, в том числе мой любимый «Самарский Икар», который никак не может взлететь.
 
Главные герои его карикатур - футболисты, попадающие в комичные, а порой и трагикомичные ситуации. 
 
- Мне очень хочется в дни Чемпионата мира выставить свои работы на «Самара Арене», - поделился мечтой Воскобойников. - Интересно увидеть реакцию болельщиков, приехавших к нам из разных уголков планеты. И пусть, глядя на мои работы, болельщики улыбнутся. Я хочу своими рисунками создавать позитивное настроение.
 
Выставка «Футбол без границ» продлится в Доме журналиста до начала апреля, вход свободный. 0+ 
Дата: 10 марта 2018 , 09:53
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: СЖРС
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