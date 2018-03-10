Как самарский флорист украшает интерьер гигантскими цветами
Чего только ни делают самарские женщины - любительницы создавать красоту своими руками! Но конструирование огромных цветов - что-то совершенно новое. Растения-гиганты приковывали к себе взгляды в музее имени Петра Алабина, на экскурсии, посвященной Дню всех влюбленных. Посетители были поражены огромными ирисами, розами и маками, украсившими зал с портретами знаменитых самарцев. Женщины, конечно, не преминули сфотографироваться на фоне причудливых растений. Казалось, что они живые, просто попали к нам из сказки. Помните гигантский боб у Братьев Гримм?
На самом деле цветы-великаны сотворила хрупкая женщина Елена Рыжова-Юнгова. Она имеет два образования. Окончила музыкальное училище и филологический факультет педагогического института.
- В молодости мне пришлось много учиться, ведь и музыка, и филология требуют серьезного отношения к себе. Однако я всегда любила рукоделие и старалась находить для него время, - признается Елена. - Когда в моду вошли букеты из конфет, научилась их делать. Позже стала изготавливать маленькие бумажные цветы. А потом в интернете увидела, что мастерицы в других городах России начали делать целые композиции из крупных растений. Познакомилась с энтузиастами из Новосибирска. И они дали мне несколько мастер-классов по скайпу.
Но когда Елена попыталась собственными руками смастерить такие цветы, поняла, что ей нужно еще многому научиться. Записалась на платные индивидуальные мастер-классы. Оплатила видеоуроки в интернете.
- Конечно, помогло то, что я набила руку на небольших цветочках из гофрированной бумаги, - делится мастерица. - Однако тот материал, который используют для крупных цветов, - особый, флористический. Его не купишь в магазине канцелярских принадлежностей. Такая бумага имеет повышенную плотность. Иначе крупный цветок не будет держать форму, а сразу развалится.
Также в последнее время популярным материалом у цветочниц стал фоамиран. Это пластическая масса, из которой рукодельницы обычно делают броши, заколки, украшения. Он имеет приятную, бархатистую текстуру. Легко принимает нужную форму. Немаловажно, что изделия из него можно мыть, и высыхают они без разводов. Это удобно для оформления интерьеров. Представьте, вы просыпаетесь в своей кровати, а над вами склонился огромный тюльпан с капельками росы. Оказываешься как будто в сказке про Дюймовочку и получаешь положительный заряд на весь день. Некоторые мамы даже заказывают колыбельки для новорожденных в виде огромных цветов. В общем, ростовые растения уверенно входят в наш быт.
Но чаще всего Елену просят оформить импровизированные зоны для фотосессий, которые организуют во время свадеб и юбилеев. Она создает в едином стиле украшение для наряда невесты и целую цветочную стену, на фоне которой усаживают молодых.
Постепенно у Елены накопилось много подобных экспонатов. И она начала сдавать их в аренду. В последнее время в нашем городе открывается много фотостудий, которые нужно оформлять. И работа мастерицы очень востребована. Цветы Елены Рыжовой-Юнговой украшают также интерьеры самарских магазинов одежды и косметики. Таким образом, увлечение дает дополнительный доход семье.
- Вначале я научилась делать розы, - делится мастерица. - Это самый массовый и востребованный цветок. Теперь знаю, как сделать орхидеи, пионы, нарциссы. Однако я вижу красоту во всем. В любой травке. Мне очень нравится соцветие обычного лука. Долго рассматривала это растение и вдруг поняла, насколько оно красиво - шар, образованный сиреневыми, голубыми и белыми цветочками. Недавно я сделала такой ростовой цветок.
В последнее время Елена Рыжова-Юнгова работает с плотной дизайнерской бумагой. Цветы получаются очень современными - плоскими, абстрактными, лаконичными. Она думает, что со временем найдет еще какие-то новые приемы, чтобы передать людям красоту окружающей природы. А пока с удовольствием дает индивидуальные мастер-классы, обучая жительниц Самары тому, чему научилась сама.
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