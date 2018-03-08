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Владимир Путин провел встречу с Дмитрием Азаровым

Они обсудили социально-экономическую ситуации в регионе и подготовку Самары к Чемпионату мира по футболу.
 
Дмитрий Азаров рассказал главе государства, что в прошлом году индекс промышленного производства в регионе вырос на 1,6% во многом благодаря мерам государственной поддержки по АвтоВАЗу. Завод увеличил производство на 17%, и сейчас рост продаж продолжается.
 
Отдельно врио губернатора поблагодарил президента за те решения, которые были приняты по загрузке предприятий региона в аэрокосмической сфере, в том числе по тяжелой ракете.
 
- Было много волнений, какому предприятию это достанется под заказ, и, конечно, то, что это РКЦ «Прогресс», для нас это очень важно. Даже атмосфера в коллективе изменилась, люди готовы решать масштабные задачи, - сказал Дмитрий Азаров.
 
Также врио губернатора рассказал, что в регионе в прошлом году добыли 16,3 миллиона тонн нефти. По этому показателю Самарская область остается в группе регионов-лидеров. По урожайности 2017 год выдался лучшим за все время. За всю историю урожай был больше лишь в 1978 году.
 
Президент спросил, есть ли отставание от графика в подготовке Самары к мундиалю.
 
- В декабре был утвержден догоняющий график, если говорить про основной объект – стадион «Самара Арена». По этому графику в конце марта работы должны быть завершены. Совсем недавно был вице-премьер, Виталий Леонтьевич Мутко, с контрольной комиссией. Сегодня мы рассчитываем на то, что эти обязательства будут подрядчиком выполнены. Несколько раз в неделю я обязательно бываю на стадионе. Там есть вопросы, как всегда, на стыке федерального подрядчика, региональных властей. Но сегодня одной командой работаем. Все объекты региональной инфраструктуры не вызывают сегодня сомнений, все подготовлено, все идет в срок, - ответил Дмитрий Азаров.
Дата: 7 марта 2018 , 17:12
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: кремлин.ру
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