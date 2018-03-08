В Самару приедут звезды советского и российского баскетбола
На следующей неделе, 13 и 14 марта, в областном центре пройдет фестиваль этого вида спорта «Звезды в Самаре».
Сформирован состав участников и почетных гостей. Среди них знаменитые советские и российские баскетболисты, легенды отечественного спорта, актеры фильма «Движение вверх».
Свой приезд в Самару подтвердили Валерий Тихоненко (Олимпийский чемпион - 1988, бывший игрок и главный тренер БК «ЦСК ВВС»), Игорь Куделин (вице-чемпион мира - 1998), Сергей Панов (12-кратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы), Петр Самойленко (чемпион Европы - 2007), Алексей Саврасенко (чемпион Европы - 2007), Оксана Рахматулина (бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бывший игрок самарского клуба «ВБМ – СГАУ»), Сергей Базаревич (главный тренер сборной РФ по баскетболу), Сергей Кущенко (президент Единой лиги ВТБ), актеры фильма «Движение вверх» Кузьма Сапрыкин (роль Ивана Едешко) и Александр Ряполов (роль Алжана Жармухамедова).
В игре также примут участие ветераны куйбышевского и самарского баскетбола Владимир Васякин, Игорь Грачев, Сергей Чикалкин, Игорь Бочкарев, Виктор Курильчук, политики, бизнесмены и руководители Самарской области.
Все они 14 марта выйдут на площадку «МТЛ Арены», где проведут показательный матч – «синие» против «красных». Наставниками команд будут Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский и Олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов. Ведущим мероприятия станет известный российский журналист Дмитрий Матеранский.
Для болельщиков в «МТЛ Арене» запланированы шоу-программа, автограф и фотосессии, конкурсы. Начало фестиваля – в 18:00. Вход на мероприятие будет осуществляться только по бесплатным пригласительным, которые распространяются через профкомы вузов, а также баскетбольным клубом «Самара» и федерацией баскетбола Самарской области. Небольшая квота пригласительных будет доступна в кассах «МТЛ Арены» 14 марта за несколько часов до начала.
Помимо «Матча звезд» 13 марта состоятся мастер-классы, в которых примут участие воспитанники всех ведущих спортивных школ региона, а также тренерский семинар, который проведет Сергей Базаревич, сообщает баскетбольный клуб "Самара".
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