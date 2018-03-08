Киноизмышлизм. Что посмотреть 8-го марта?









Трилогия о Бриджит (16+)





Если вам по душе легкие романтические комедии и мелодрамы, то вы можете провести праздники в компании Бриджит Джонс в исполнении Рене Зеллвегер. Три части «Дневников Бриджит Джонс» (2001-2016) расскажут вам о простоватой чудачке, которая постоянно попадает во всякие неловкие и забавные ситуации, а за ее сердцем и другими частями тела охотятся парочка чопорных англичан. «Дневник Бриджит Джонс» называют реинкарнацией классического английского женского романа. Интересный факт: сюжет «Дневника» - почти копия романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», в котором главного мужского персонажа звали мистер Дарси. Роль главного героя в «Дневниках» — Марка Дарси — исполнил Колин Ферт. Он же играл роль мистера Дарси в экранизации «Гордости и предубеждения» 1995 года. Фильмы о любовных похождениях Бриджит Джонс способны вызвать улыбку не только у женщин, но даже у суровых мужчин.



































Долгий поцелуй на ночь на острове головорезов (16+)





Но если проблемы и переживания Бриджит все же будут ближе женской аудитории, то вот фильмы с участием Джины Дэвис вполне понятны и для мужчин, ведь это боевики. Сегодня зритель может знать ее по роли в сериале «Изгоняющий дьявола», но в 80-х и 90-х она была настоящей звездой. Фильмы «Остров головорезов» (1995) и «Долгий поцелуй на ночь» (1996) с Джиной Дэвис в главной роли поставил режиссер Рене Харлин. «Остров головорезов» - это дорогой и качественный приключенческий боевик про пиратов, где Джина играет роль капитана флибустьеров Морган Эдамс. А «Долгий поцелуй на ночь» - шпионский боевик про потерявшую память агента ЦРУ Саманту Кейн. В обоих фильмах есть хорошо поставленные погони, стрельба и драки. Не так давно я пересматривал обе картины, и могу сказать, что они прошли проверку временем.



































Лара Крофт – женщина сомнительной профессии (13+)





Но если вам по душе более современные экшен-фильмы, то можете посмотреть фильмы о похождениях расхитительницы гробниц, спортсменке и красавице Ларе Крофт (2001-2003). Это экранизация известной и популярной видеоигры. В двух частях экранизации роль боевого археолога исполнила Анджелина Джоли. Многим зрителям Джоли в образе Лары Крофт пришлась по душе. В фильмах о Ларе масса экшен-сцен и приключений. Кстати, 15 марта выходит новый фильм про расхитительницу гробниц – «Tomb Raider: Лара Крофт», где главную роль исполняет Алисия Викандер. Обзор на эту картину читайте в рубрике «Киноизмышлизм» на следующей неделе.



































«Спуск» - девичник в пещере (18+)





Любителям пощекотать нервы тоже найдется, что посмотреть на 8 марта. Обратите внимание на дилогию «Спуск» (2005-2009). Это фильмы ужасов, рассказывающие о компании смелых девушек, которая привыкла проводить свой отпуск в экстремальных путешествиях. Однажды они решили покорить пещеры отдаленных горных хребтов и внезапный камнепад замуровал их. Девушкам пришлось пробираться в вглубь бесконечных темных катакомб в поисках спасения, прямо в лапы страшных монстров-каннибалов. Все актеры прошли специальную подготовку в альпинистском центре в английском Дербишире, поэтому вы увидите в фильме хорошие трюки. В целом «Спуск» наполнен жуткой атмосферой, которая будет особо пугающей для зрителей с клаустрофобией.

































Мамма MIA! (16+)





Поклонники мюзиклов тоже не останутся обделенными. Фильм «Мамма MIA!» (2008) рассказывает о молодой девушке Софи, которая собирается выйти замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу своего отца, чтобы он отвел ее к алтарю. Но Софи не знает, кто он, так как ее мать Донна об этом никогда не рассказывала. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения им всем. Все самое интересное начинает происходить, когда на свадьбу приезжают потенциальные папаши девушки. Актеры фильма замечательно исполняют хиты группы ABBA. В целом это довольно легкая и светлая романтическая мелодрама с песнями и плясками.































Приятного просмотра!