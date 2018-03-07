В Самаре затопило Ново-Садовую на участке от Волжского проспекта до Осипенко

В «Самарских коммунальных системах» sgpress.ru сообщили, что в районе дома №14 на проспекте Ленина произошла утечка на трубопроводе. Специалисты ищут место порыва.

Коммунальным службам и ГИБДД пришлось перекрыть Ново-Садовую на участке от Волжского проспекта до Осипенко. Транспорт пускают в объезд по Волжскому проспекту и проспекту Ленина. Пешеходам также приходится обходить затопленный участок.

В домах, расположенных в этом районе, отключили холодную воду. Ориентировочный срок подключения потребителей к водоснабжению, который обозначают в СКС - середина среды, 7 марта.