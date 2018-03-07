В Самаре затопило Ново-Садовую на участке от Волжского проспекта до Осипенко
Коммунальная авария произошла ночью в среду, 7 марта.
В «Самарских коммунальных системах» sgpress.ru сообщили, что в районе дома №14 на проспекте Ленина произошла утечка на трубопроводе. Специалисты ищут место порыва.
Коммунальным службам и ГИБДД пришлось перекрыть Ново-Садовую на участке от Волжского проспекта до Осипенко. Транспорт пускают в объезд по Волжскому проспекту и проспекту Ленина. Пешеходам также приходится обходить затопленный участок.
В домах, расположенных в этом районе, отключили холодную воду. Ориентировочный срок подключения потребителей к водоснабжению, который обозначают в СКС - середина среды, 7 марта.
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