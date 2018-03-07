Компании «Новый город» придется построить квартиры для обманутых дольщиков ЖК «Монблан»
Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность представления прокурора Ленинского района Самары в адрес директора строительной фирмы.
Несколько лет назад правительство Самарской области заключило с «Новым городом» договор на достройку проблемного объекта – жилого комплекса «Монблан» в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова. За достройку долевки фирма получила компенсационные земельные участки. Однако вместо достройки «Монблана» компания начала возводить ЖК «Ильинская плаза» на том же участке на средства уже других дольщиков. Таким образом, дольщики «Монблана» оказались вновь обманутыми – никаких договоров о предоставлении жилых и нежилых помещений с ними заключать не стали, сообщает прокуратура Самарской области.
В мае 2015 года прокурор Ленинского района внес представление в адрес директора «Нового года», потребовав обеспечить дольщиков ЖК «Монблан» жильем. Компания обратилась с жалобой в суд. Однако Арбитражный суд Самарской области, а затем и апелляционная инстанция встали на сторону надзорного ведомства. Теперь и Арбитражный суд Поволжского округа отказал компании «Новый город» в удовлетворении требований. По решению судов фирма обязана достроить ЖК «Монблан» и обеспечить обманутых дольщиков жильем.
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