Самарские медики сдали экзамены по работе на ЧМ-2018

В понедельник, 5 марта, в Самаре прошли экзамены и занятия медиков, которые летом будут работать на Чемпионате мира по футболу.

К предстоящему мундиалю они готовились почти два года. Врачи, фельдшеры и медицинские сестры отрабатывали навыки оказания помощи спортсменам, болельщикам, гостям города и жителям губернии. Прошлым летом медицинская команда работала на молодежном форуме «Иволга», Грушинском фестивале, а вообще опыт непосредственной работы в условиях стадиона врачи приобрели, сопровождая матчи команды «Крылья Советов» на стадионе «Металлург». Там медики уже прошли «боевое крещение» - помогали при остановке сердца, обмороках, переломах, сердечных приступах. Многоуровневую систему подготовки некоторые специалисты завершили во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита» в Москве.





5 марта они продемонстрировали, чему научились за два года. Медики сдавали экзамены по месту работы – в своих поликлиниках и больницах. Например, в Самарской областной клинической больнице имени Середавина аттестацию проходили 12 человек. Вместе они составляют три бригады. Конференц-зал больницы в этот день превратился в тренировочный лагерь, где отрабатывались действия мобильных бригад «в условиях стадиона», особенности общения с пациентами, в том числе на английском языке.































Так, одна бригада, которая будет работать у кромки футбольного поля, демонстрировала навыки сердечно-легочной реанимации. В их распоряжении был реанимационный рюкзак с мобильным дефибриллятором, с помощью которого они «возвращали к жизни» манекен. После этого пациента уложили на носилки и транспортировали в медпункт. Счет шел на секунды, медики успешно справились с поставленной задачей. Кроме того, на занятиях медицинские работники совершенствовали знания английского языка и отрабатывали навыки. Поэтому вторая часть экзамена проходила на иностранном языке. Экзаменатор по-английски представился врачам болельщиком из Коста-Рики и пожаловался на здоровье. Медики предложили ему пройти в медпункт для осмотра.

Болельщик сообщил им о том, что у него нет страховки, и он хотел бы посмотреть матч, несмотря на проблемы со здоровьем. Самарские врачи успокоили его и заверили, что медицинскую помощь ему окажут в любом случае, а матч он сможет посмотреть на экране в медпункте. Если его здоровью ничего не будет угрожать, болельщик сможет вернуться на трибуны и продолжить просмотр матча там. Гость из Коста-Рики согласился с доводами врачей.

В итоге все сотрудники больницы Середавина экзамен успешно сдали.





Комментарий





Армен Бенян, заведующий отделением торакальной хирургии СОКБ имени Середавина и главный врач соревнований Чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре:

- Самарскую команду учили оказывать помощь в нестандартных и непривычных для них ситуациях. Скоро выйдем в поля, ведь в апреле-мае на стадионе «Самара Арена» пройдут тестовые матчи, на которых мы отрепетируем все возможные сценарии развития событий. Будем отрабатывать такие легенды, как давка, хулиганские действия, пожары.