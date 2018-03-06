В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» вложат 28 миллиардов рублей

Как рассказал руководитель ОДК, сегодня предприятие обеспечено заказами от РКЦ «Прогресс» на ракетные двигатели до 2027 года. Сформированы планы по интеграции самарцев в общие проекты ОДК - ПД14 и ПД35. А постановка в серийное производство двигателей НК32 второй серии позволит загрузить заводские мощности на десятилетия вперед.

- Но у нас планы шире, амбициознее. Мы хотим добиться более плотной интеграции в программы Роскосмоса, и эти планы мы связываем в том числе и с самарским заводом, - заявил генеральный директор.

Говоря о совместной работе региона и предприятия, Дмитрий Азаров привел в пример арендный дом ПАО «Кузнецов», который открыли в прошедшие выходные. В здании 154 однокомнатных и двухкомнатных квартиры. Арендная плата составляет около 10 тысяч и 14 тысяч рублей в месяц соответственно. При этом половину стоимости компенсирует предприятие. Квартиры меблированы, есть телевизор, холодильник и прочие необходимые в быту вещи.

На первом этаже расположен детский сад. Для удобства жильцов там же разместили прачечную, где установлено пять стиральных машин. Глава региона отметил, что во многих семьях новоселов оба супруга работают на заводе.

- Я побывал в этом доме. Очень достойно все сделано: и внутренняя отделка, и мебель, - рассказал Дмитрий Азаров. - Сейчас мы смотрим целый ряд направлений, по которым готовы оказать содействие в реализации масштабных задач, в том числе и по помещению под конструкторское бюро. Завод будет приобретать целый ряд новых компетенций. И, конечно, это требует современных подходов и по управлению предприятиями, и по размещению высококвалифицированного персонала.

ПАО «Кузнецов» в ближайшие годы планирует увеличить количество производственных рабочих.

- Это говорит о том, что предприятие будет успешно развиваться, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил руководителя ОДК за постоянное внимание к предприятию. Отдельно он отметил то, какие масштабные инвестиции осуществляются корпорацией в ПАО «Кузнецов»:

- Десять миллиардов рублей уже вложено в развитие и модернизацию производства. В ближайшие два года планируется еще 28 миллиардов. Все это создает будущее завода, дает возможность предприятию справляться с задачами любой сложности. А что такие задачи ставятся, в том числе и верховным главнокомандующим, очень хорошо знаем. Мы с вами совсем недавно познакомились с посланием президента, узнали, какие дополнительные меры будут предприняты по сохранению человеческого капитала, по бюджетным инвестициям в систему здравоохранения, образования, по соцподдержке. Мы с вами узнали и то, какие усилия страна прилагает к обеспечению собственной обороноспособности.

Что касается последнего, у ПАО «Кузнецов» очень серьезные задачи, именно поэтому такое внимание предприятию оказывают федеральная власть, руководство ОДК.

- Сейчас очень важно, чтобы коллектив мобилизовался. Я думаю, что в наших силах с задачами, которые ставит Родина, справляться. Со своей стороны государство делает все, чтобы здесь было современное, конкурентоспособное производство, - сказал глава региона.