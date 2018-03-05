В «СамАрте» состоится премьера спектакля «Кот в сапогах»

Она окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Ясуловича) и режиссерскую магистратуру Школы-студии МХАТ и Центра им. Мейерхольда (мастерская Владимира Фокина).

Принимала участие во Flare Festival в Манчестере с проектом «Прогулка». Участница резиденционной программы Inteatro Festival Academy (Италия). Получила премию Award of Excellence Los Angeles Movie Awards за сценарий фильма «Бездушные люди». С «СамАртом» сотрудничает впервые.