На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу

По данным министерства спорта Самарской области, в течение трех лет в Самаре могут возвести несколько новых спортобъектов. В частности, планируется строительство ледового катка в микрорайоне Южный город, бассейна в поселке Стройкерамика, Дворца спорта на Молодогвардейской и лыжероллерной трассы на базе «Чайка». Последний проект реализуют в случае получения финансирования.