Вадиму Кужилину вернули недвижимость

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство бывшего заместителя руководителя городского департамента управления имуществом Вадима Кужилина о снятии ареста с его недвижимого имущества.

Вадим Кужилин был осужден за мошенничество с муниципальным жильем и хищение денег ТСЖ и управляющих компаний через ООО «Жилищник». Общий причиненный им ущерб суд оценил в 91 миллион рублей и приговорил его к 8,5 годам тюрьмы. Он пробыл в заключении половину срока и вышел ранее по УДО. Теперь с его имущества снят арест, сообщили sgpress.ru в Октябрьском районном суде.