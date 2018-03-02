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Вадиму Кужилину вернули недвижимость

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство бывшего заместителя руководителя городского департамента управления имуществом Вадима Кужилина о снятии ареста с его недвижимого имущества.
 
Вадим Кужилин был осужден за мошенничество с муниципальным жильем и хищение денег ТСЖ и управляющих компаний через ООО «Жилищник». Общий причиненный им ущерб суд оценил в 91 миллион рублей и приговорил его к 8,5 годам тюрьмы. Он пробыл в заключении половину срока и вышел ранее по УДО. Теперь с его имущества снят арест, сообщили sgpress.ru в Октябрьском районном суде.
Дата: 2 марта 2018 , 15:31
314
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Красноглинский районный суд
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