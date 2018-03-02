Во время ЧМ-2018 цены на официальную переправу за Волгу повышать не будут

Из Самары на транспорте «Самарского речного пассажирского предприятия» можно будет уехать в Рождествено максимум за 80 рублей, в Зольное - за 140 рублей, в Винновку - за 120 рублей. В министерстве sgpress.ru сообщили, что во время матчей Чемпионата мира по футболу в июне цены на официальные перевозки поднимать не будут. А вот частные речные такси будут устанавливать цены сами. Стоимость поездок у частников будет прописана в контрактах между перевозчиками и минтрансом.