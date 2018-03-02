Киноизмышлизм. «Немой» - деревенщина в большом городе (18+)
В последнее время жанр киберпанка в кинематографе переживает очередную волну популярности. В 2017 году вышел фантастический боевик «Призрак в доспехах», где нам показывали Токио будущего, а также продолжение культового неонуарного триллера «Бегущий по лезвию» - там действие разворачивалось в Лос-Анджелесе. В 2018 году состоялась премьера мини-сериала «Видоизмененный углерод» про футуристический Сан-Франциско, а теперь до зрителей добрался и «Немой» Дункана Джонса, где нам предлагают посмотреть на кибернизированный Берлин.
Жанр фильма я могу охарактеризовать как фантастический детектив с элементами триллера. По динамике «Немой» гораздо ближе к «Бегущему по лезвию 2049», чем к «Призраку в доспехах» или «Видоизменному углероду». Экшена и стрельбы в нем крайне мало. Во главу угла здесь поставлено раскрытие мира через персонажей и их взаимодействие друг с другом. За два часа экранного времени мы узнаем много о мире «Немого», Дункан Джонс уделил большое внимание деталям. И недуг главного героя — это тоже средство для раскрытия вселенной фильма. Так как он не может говорить, то ему приходится постоянно взаимодействовать с технологиями и объектами. А так как он еще и старовер, то не знаком со всеми примочками будущего и открывает их для себя впервые вместе со зрителями. Это хороший прием.
«Немой» содержит все элементы классического киберпанка. Летающие автомобили, неоновые вывески и дождливая погода, нищета, соседствующая с хай-теком, киберимпланты и суперпродвинутые компьютеры — вы увидите весь набор. Но так как действие происходит в Берлине, то киберпанк в «Немом» получился каким-то приземленным и более близким для русского и европейского зрителя. Например, наряду с летающими по воздуху машинами вы увидите ползущие по дорогам «копейки» и серые многоэтажки. В целом визуал и аудио в фильме сделаны отлично и дополняют друг друга.
Что касается самого сюжета, то он несколько неровный. Фильм очень медленно разгоняется, завязка наступает чуть ли не на 30-40 минуте. Но постепенно картина набирает обороты, а в конце и вовсе выдает моменты, когда от напряжения по спине пробегает холодок. Почти все экшен-сцены и динамика приходятся на последний отрезок фильма. Опять же подобный размеренный тон повествования свойствен многим фильмам в жанре киберпанк.
Я могу порекомендовать «Немого» всем поклонникам жанра. Если для вас важны раскрытие вселенной картины и персонажи, то «Немой» вам может понравиться. Если вы больше поклонник фильмов вроде «Матрицы» и «Призрака в доспехах», то картина Дункана Джонса может показатсья вам скучной. Скорее всего, если вы любите «Бегущего по лезвию», то полюбите и «Немого».
Дункан Джонс известен по таким фантастическим триллерам, как «Луна 2112» и «Исходный код», а также фэнтези-боевику «Варкрафт». Он поставил «Немого» и написал к нему сценарий в соавторстве с Майклом Робертом Джонсоном («Шерлок Холмс», «Помпеи», «Хроники Франкенштейна»). Главную роль в фильме исполнил шведский актер Александр Скарсгард, которого вы могли видеть в таких картинах, как «Тарзан. Легенда», «Война против всех», сериале «Настоящая кровь». На второстепенных ролях не менее известные актеры. Тут вам и Пол Радд («Человек Муравей»), и Джастин Теру («Звездные войны: Последние джедаи»), и Роберт Шиэн («Время ведьм», «Отбросы»). За музыкальное сопровождение фильма отвечал Клинт Мэнселл, работавший и над картиной «Призрак в доспехах». Словом, на фильм определенно стоило обратить внимание. Давайте разберемся, что вышло в итоге.
Действие происходит в Берлине 2052 года. Лео Байлер работает барменом в хай-тек клубе, где наряду с живыми танцовщицами пляшут роботы, словно заглянувшие в «Немого» из мультсериала «Футурама». На досуге Лео занимается резьбой по дереву и выстраивает отношения с синеволосой официанткой. Она — весь его круг общения, хотя общением это назвать сложно. Дело в том, что Лео — немой. Он родился в семье старонемецких амишей, и когда в детстве с ним произошел несчастный случай, его родители запретили врачам оперировать мальчика. Прошли годы, Лео вырос в двухметрового детину и уехал в Берлин, чтя традиции амишей. Он, например, не смотрит телевизор, что весьма проблематично, ведь в Берлине будущего буквального все утыкано экранами и всевозможными проекторами. Даже вторая половинка дарит ему смартфон будущего. Однажды его любимая исчезает, и он отправляется на ее поиски. Путь Лео пересекается с двумя американскими хирургами, работающими на мафию.
Жанр фильма я могу охарактеризовать как фантастический детектив с элементами триллера. По динамике «Немой» гораздо ближе к «Бегущему по лезвию 2049», чем к «Призраку в доспехах» или «Видоизменному углероду». Экшена и стрельбы в нем крайне мало. Во главу угла здесь поставлено раскрытие мира через персонажей и их взаимодействие друг с другом. За два часа экранного времени мы узнаем много о мире «Немого», Дункан Джонс уделил большое внимание деталям. И недуг главного героя — это тоже средство для раскрытия вселенной фильма. Так как он не может говорить, то ему приходится постоянно взаимодействовать с технологиями и объектами. А так как он еще и старовер, то не знаком со всеми примочками будущего и открывает их для себя впервые вместе со зрителями. Это хороший прием.
«Немой» содержит все элементы классического киберпанка. Летающие автомобили, неоновые вывески и дождливая погода, нищета, соседствующая с хай-теком, киберимпланты и суперпродвинутые компьютеры — вы увидите весь набор. Но так как действие происходит в Берлине, то киберпанк в «Немом» получился каким-то приземленным и более близким для русского и европейского зрителя. Например, наряду с летающими по воздуху машинами вы увидите ползущие по дорогам «копейки» и серые многоэтажки. В целом визуал и аудио в фильме сделаны отлично и дополняют друг друга.
Вторая особенность картины — персонажи. И главный герой, несмотря на хорошую игру Скарсгарда, здесь меркнет на фоне парочки хирургов в исполнении Пола Радда и Джастина Теру. Эти двое — полные отморозки, но при этом генерируют сумашедшее количество шуток и безумств в этой картине. Они просто источают харизму и прописаны, пожалуй, лучше, чем персонаж Лео.
Что касается самого сюжета, то он несколько неровный. Фильм очень медленно разгоняется, завязка наступает чуть ли не на 30-40 минуте. Но постепенно картина набирает обороты, а в конце и вовсе выдает моменты, когда от напряжения по спине пробегает холодок. Почти все экшен-сцены и динамика приходятся на последний отрезок фильма. Опять же подобный размеренный тон повествования свойствен многим фильмам в жанре киберпанк.
Я могу порекомендовать «Немого» всем поклонникам жанра. Если для вас важны раскрытие вселенной картины и персонажи, то «Немой» вам может понравиться. Если вы больше поклонник фильмов вроде «Матрицы» и «Призрака в доспехах», то картина Дункана Джонса может показатсья вам скучной. Скорее всего, если вы любите «Бегущего по лезвию», то полюбите и «Немого».
Приятного просмотра!
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