02 марта 2018 года,
22:00
$ 56.43    68.88   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Киноизмышлизм. «Немой» - деревенщина в большом городе (18+)

В последнее время жанр киберпанка в кинематографе переживает очередную волну популярности. В 2017 году вышел фантастический боевик «Призрак в доспехах», где нам показывали Токио будущего, а также продолжение культового неонуарного триллера «Бегущий по лезвию» - там действие разворачивалось в Лос-Анджелесе. В 2018 году состоялась премьера мини-сериала «Видоизмененный углерод» про футуристический Сан-Франциско, а теперь до зрителей добрался и «Немой» Дункана Джонса, где нам предлагают посмотреть на кибернизированный Берлин.
 
Дункан Джонс известен по таким фантастическим триллерам, как «Луна 2112» и «Исходный код», а также фэнтези-боевику «Варкрафт». Он поставил «Немого» и написал к нему сценарий в соавторстве с Майклом Робертом Джонсоном («Шерлок Холмс», «Помпеи», «Хроники Франкенштейна»). Главную роль в фильме исполнил шведский актер Александр Скарсгард, которого вы могли видеть в таких картинах, как «Тарзан. Легенда», «Война против всех», сериале «Настоящая кровь». На второстепенных ролях не менее известные актеры. Тут вам и Пол Радд («Человек Муравей»), и Джастин Теру («Звездные войны: Последние джедаи»), и Роберт Шиэн («Время ведьм», «Отбросы»). За музыкальное сопровождение фильма отвечал Клинт Мэнселл, работавший и над картиной «Призрак в доспехах». Словом, на фильм определенно стоило обратить внимание. Давайте разберемся, что вышло в итоге.
 
Действие происходит в Берлине 2052 года. Лео Байлер работает барменом в хай-тек клубе, где наряду с живыми танцовщицами пляшут роботы, словно заглянувшие в «Немого» из мультсериала «Футурама». На досуге Лео занимается резьбой по дереву и выстраивает отношения с синеволосой официанткой. Она — весь его круг общения, хотя общением это назвать сложно. Дело в том, что Лео — немой. Он родился в семье старонемецких амишей, и когда в детстве с ним произошел несчастный случай, его родители запретили врачам оперировать мальчика. Прошли годы, Лео вырос в двухметрового детину и уехал в Берлин, чтя традиции амишей. Он, например, не смотрит телевизор, что весьма проблематично, ведь в Берлине будущего буквального все утыкано экранами и всевозможными проекторами. Даже вторая половинка дарит ему смартфон будущего. Однажды его любимая исчезает, и он отправляется на ее поиски. Путь Лео пересекается с двумя американскими хирургами, работающими на мафию.

 






























Жанр фильма я могу охарактеризовать как фантастический детектив с элементами триллера. По динамике «Немой» гораздо ближе к «Бегущему по лезвию 2049», чем к «Призраку в доспехах» или «Видоизменному углероду». Экшена и стрельбы в нем крайне мало. Во главу угла здесь поставлено раскрытие мира через персонажей и их взаимодействие друг с другом. За два часа экранного времени мы узнаем много о мире «Немого», Дункан Джонс уделил большое внимание деталям. И недуг главного героя — это тоже средство для раскрытия вселенной фильма. Так как он не может говорить, то ему приходится постоянно взаимодействовать с технологиями и объектами. А так как он еще и старовер, то не знаком со всеми примочками будущего и открывает их для себя впервые вместе со зрителями. Это хороший прием.

 






























«Немой» содержит все элементы классического киберпанка. Летающие автомобили, неоновые вывески и дождливая погода, нищета, соседствующая с хай-теком, киберимпланты и суперпродвинутые компьютеры — вы увидите весь набор. Но так как действие происходит в Берлине, то киберпанк в «Немом» получился каким-то приземленным и более близким для русского и европейского зрителя. Например, наряду с летающими по воздуху машинами вы увидите ползущие по дорогам «копейки» и серые многоэтажки. В целом визуал и аудио в фильме сделаны отлично и дополняют друг друга.
 
Вторая особенность картины — персонажи. И главный герой, несмотря на хорошую игру Скарсгарда, здесь меркнет на фоне парочки хирургов в исполнении Пола Радда и Джастина Теру. Эти двое — полные отморозки, но при этом генерируют сумашедшее количество шуток и безумств в этой картине. Они просто источают харизму и прописаны, пожалуй, лучше, чем персонаж Лео.

 






























Что касается самого сюжета, то он несколько неровный. Фильм очень медленно разгоняется, завязка наступает чуть ли не на 30-40 минуте. Но постепенно картина набирает обороты, а в конце и вовсе выдает моменты, когда от напряжения по спине пробегает холодок. Почти все экшен-сцены и динамика приходятся на последний отрезок фильма. Опять же подобный размеренный тон повествования свойствен многим фильмам в жанре киберпанк.

 






















Я могу порекомендовать «Немого» всем поклонникам жанра. Если для вас важны раскрытие вселенной картины и персонажи, то «Немой» вам может понравиться. Если вы больше поклонник фильмов вроде «Матрицы» и «Призрака в доспехах», то картина Дункана Джонса может показатсья вам скучной. Скорее всего, если вы любите «Бегущего по лезвию», то полюбите и «Немого».
 
Приятного просмотра!
 
Другие киноизмышлизмы:
 
 
Дата: 2 марта 2018 , 12:06
211
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Проект «Самарской газеты» вошел в тройку на всероссийском конкурсе
2 марта 2018
100
Проект «Самарской газеты» вошел в тройку на всероссийском конкурсе
Главное за неделю в Самаре
2 марта 2018
164
 
Главное за неделю в Самаре
Для выборов в Самарской области изготовили почти 2,5 миллиона бюллетеней
2 марта 2018
174
Для выборов в Самарской области изготовили почти 2,5 миллиона бюллетеней
Вадиму Кужилину вернули недвижимость
2 марта 2018
314
Вадиму Кужилину вернули недвижимость
Во время ЧМ-2018 цены на официальную переправу за Волгу повышать не будут
2 марта 2018
234
Во время ЧМ-2018 цены на официальную переправу за Волгу повышать не будут
Киноизмышлизм. «Немой» - деревенщина в большом городе (18+)
2 марта 2018
211
Киноизмышлизм. «Немой» - деревенщина в большом городе (18+)
Выходные в Самаре: идем рисовать мыльными пузырями, смотреть постановку «Трех мушкетеров» и делать открытку
2 марта 2018
222
Выходные в Самаре: идем рисовать мыльными пузырями, смотреть постановку «Трех мушкетеров» и делать открытку
В Самаре нашли цех по производству контрафактного алкоголя известных брендов
2 марта 2018
339
 
В Самаре нашли цех по производству контрафактного алкоголя известных брендов
В Самарской области планируют добиться роста промышленного производства за счет привлечения инвесторов
2 марта 2018
239
В Самарской области планируют добиться роста промышленного производства за счет привлечения инвесторов
Лента новостей
2 марта 2018 , 21:11
100
Проект «Самарской газеты» вошел в тройку на всероссийском конкурсе
  Подведены итоги всероссийского конкурса среди журналистов и блогеров «Окно в...
2 марта 2018 , 16:46
219
В Самаре на парковке у торгового центра сгорел автомобиль
В соцсетях появилось видео пожара, который произошел днем в пятницу, 2 марта.
2 марта 2018 , 16:42
164
 
Главное за неделю в Самаре
 
2 марта 2018 , 15:36
174
Для выборов в Самарской области изготовили почти 2,5 миллиона бюллетеней
Они поступят  в участковые избирательные комиссии не позднее 16 марта.
2 марта 2018 , 15:31
314
Вадиму Кужилину вернули недвижимость
Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство бывшего заместителя руководителя...
2 марта 2018 , 12:13
234
Во время ЧМ-2018 цены на официальную переправу за Волгу повышать не будут
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области установило предельные уровни...
2 марта 2018 , 12:06
211
Киноизмышлизм. «Немой» - деревенщина в большом городе (18+)
В последнее время жанр киберпанка в кинематографе переживает очередную волну популярности.
2 марта 2018 , 12:04
222
Выходные в Самаре: идем рисовать мыльными пузырями, смотреть постановку «Трех мушкетеров» и делать открытку
Вот и наступила календарная весна. Хоть мороз еще продолжает щипать щеки, но это не повод...
2 марта 2018 , 09:56
339
 
В Самаре нашли цех по производству контрафактного алкоголя известных брендов
48-летний житель Кировского района изготавливал суррогатное спиртное в подсобном помещении...
2 марта 2018 , 09:53
239
В Самарской области планируют добиться роста промышленного производства за счет привлечения инвесторов
В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному...
Все новости
Календарь
Март  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 1
2
 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
5 февраля 2018
3174
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
  Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
2827
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
13 февраля 2018
2789
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
9 февраля 2018
2577
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
Главное за неделю в Самаре
2 февраля 2018
2357
 
Главное за неделю в Самаре
 
В парках Самары работает Love-почта
7 февраля 2018
1237
В парках Самары работает Love-почта
С ее помощью можно отправить валентинку.
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
5 февраля 2018
1115
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
Шумозащитные экраны возле стадиона «Самара Арена» переместят
1 февраля 2018
505
Шумозащитные экраны возле стадиона «Самара Арена» переместят
Корректировку проекта благоустройства прилегающей к стадиону территории выполнит областной...
Житель Самарской области захотел проголосовать за нового президента РФ в Голландии
1 февраля 2018
453
Житель Самарской области захотел проголосовать за нового президента РФ в Голландии
Самарцы уже сейчас могут выбрать любой избирательный участок, на который они придут...
У Куйбышевского района Самары появится своя песня
1 февраля 2018
787
У Куйбышевского района Самары появится своя песня
Для этого районная администрация объявила соответствующий конкурс.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.