В Самаре нашли цех по производству контрафактного алкоголя известных брендов

Он продавал свои подделки в торговой точке, расположенной в Красноглинском районе. Полицейские изъяли у него более 3900 литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для производства, поддельные акцизные марки, упаковочный материал, а также крышки для бутылок.

Как показала проведенная экспертиза, изъятая жидкость не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.