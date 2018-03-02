В Самаре нашли цех по производству контрафактного алкоголя известных брендов
48-летний житель Кировского района изготавливал суррогатное спиртное в подсобном помещении жилого дома.
Он продавал свои подделки в торговой точке, расположенной в Красноглинском районе. Полицейские изъяли у него более 3900 литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для производства, поддельные акцизные марки, упаковочный материал, а также крышки для бутылок.
Как показала проведенная экспертиза, изъятая жидкость не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
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