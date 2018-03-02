В Самарской области планируют добиться роста промышленного производства за счет привлечения инвесторов

Глава государства обозначил приоритеты, которые призваны работать на одну, стратегическую задачу — обеспечить России прорывное развитие. Среди ключевых направлений — масштабная программа пространственного развития территории страны, инвестиции в образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, поддержка талантливой молодежи.

На послании присутствовал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Он поддержал слова Владимира Путина о том, что главная угроза для страны — технологическое отставание. По словам Дмитрия Азарова, это относится, в том числе, к Самарской области, где в последние годы замедлились темпы развития, а по промышленной динамике регион даже снизил показатели.

- Мы сегодня должны приложить максимум усилий, чтобы промышленность работала и получала заказы. Для того, чтобы повышалась производительность труда, происходила модернизация, нужны весьма значительные инвестиции. Именно на привлечение инвестиций направлена работа правительства последние несколько месяцев, - сказал врио губернатора.

Он отметил, что определенные успехи уже достигнуты. Удалось убрать ряд барьеров и ограничений, которые препятствовали притоку инвестиций в регион. Дмитрий Азаров отдельно выделил предложенную президентом масштабную программу пространственного развития России с опорой на города и крупные агломерации, к которым относится и Самарско-Тольяттинская.