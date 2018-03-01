Самаре добавили денег на реконструкцию набережной и Заводского шоссе

Поправки связаны с поступлением 324 миллионов рублей из вышестоящих бюджетов. 251 миллион рублей направят на реконструкцию четвертой очереди самарской набережной, еще 32 миллиона рублей потратят на предоставление интернет-доступа в учреждениях для детей-инвалидов. 18,4 миллиона рублей добавят на реставрацию объектов историко-культурного наследия вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги.

Кроме того,перераспределили 1,1 миллиарда рублей для погашения кредиторской задолженности города и между главными распорядителями бюджетных средств. Из этих денег 107 миллионов рублей направят на присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на 16 миллионов рублей отремонтируют школу №46. 19 миллионов рублей добавят на завершение реконструкции первой очереди Заводского шоссе – от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда.

С учетом принятых изменений доходы бюджета в этом году составят 17,3 миллиарда рублей, расходы – 17,8 миллиарда.