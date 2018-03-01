В Кировском районе Самары до конца года отремонтируют 30 дворов

В этом году жители района подали 264 заявки на благоустройство дворов. Общественная комиссия определила первые 30 дворов, которые облагородят в 2018 году. Кроме того, во время рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта, жители смогут выбрать из 13 общественных зон те, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. На выбор жителям района будут представлены дизайн-проекты сквера на 18 км Московского шоссе, сквера в районе пересечения улиц Победы и Елизарова, сквера в районе школы №162, бульвара Металлургов, Школьной аллеи, которая проходит от больницы Середавина до гимназии №1, и других территорий.

Также жители попросили главу города рассказать об организации общественного порядка на период проведения игр Чемпионата мира по футболу.

- Могу вас заверить, что вопросы безопасности сейчас выходят на первый план. Мы тесно взаимодействуем с органами внутренних дел, разрабатываем совместные планы работы. Однозначно, на период мундиаля на улицах увеличится количество сотрудников патрульно-постовой службы, добровольных народных дружин и дорожной инспекции, - сказала Елена Лапушкина.