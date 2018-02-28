Решение о проведении матча "Крылья Советов" - "Спартак" примут за час до матча

На игре ожидается порядка 10000 болельщиков. Из них 1500 любителей футбола будут поддерживать московский «Спартак». Окончательное решение по проведению матча будет принято примерно за час до игры, когда произойдут замеры температуры у поля. Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи примет решение о возможности проведения матча.

В случае, если игра состоится, самарцы сыграют в полосатой форме бело-голубого цвета (вратарский свитер зеленый), москвичи – в красных футболках и шортах (свитер вратаря – желтый).

В связи с погодными условиями для болельщиков в точках питания будут раздавать бесплатный горячий чай.