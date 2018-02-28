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Решение о проведении матча "Крылья Советов" - "Спартак" примут за час до матча

Начало игры 1/4 финала Кубка России запланирован на 18:30 среды, 28 февраля.
 
На игре ожидается порядка 10000 болельщиков. Из них 1500 любителей футбола будут поддерживать московский «Спартак». Окончательное решение по проведению матча будет принято примерно за час до игры, когда произойдут замеры температуры у поля. Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи примет решение о возможности проведения матча.
 
В случае, если игра состоится, самарцы сыграют в полосатой форме бело-голубого цвета (вратарский свитер зеленый), москвичи – в красных футболках и шортах (свитер вратаря – желтый). 
 
В связи с погодными условиями для болельщиков в точках питания будут раздавать бесплатный горячий чай. 
Дата: 28 февраля 2018 , 16:28
150
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Крылья Советов-Самара
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