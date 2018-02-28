Самарской молодежи предлагают поучаствовать в развитии города

Это одно из направлений кадрового проекта «Самарская траектория роста», созданного по инициативе главы города Елены Лапушкиной. Заявки принимаются от студентов старших курсов и недавних выпускников вузов в возрасте от 18 до 25 лет. В лиге у молодых людей появится шанс воплотить свои идеи по развитию города в жизнь.

Участники «Молодежной лиги управленцев» получат возможность пройти практику в подразделениях администрации, разработать проект под руководством наставника – опытного муниципального служащего, поучаствовать в тренингах и мастер-классах известных бизнес-тренеров и специалистов кадровых служб, войти в кадровый резерв администрации. Авторы лучших проектов осенью 2018 года смогут устроиться на работу в подразделения администрации.

Общие требования к кандидатам: возраст от 18 до 25 лет включительно; гражданство Российской Федерации; владение русским языком и компьютером; обучение на последнем курсе по направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры; желание стать настоящим профессионалом и внести свой вклад в развитие города.

До 15 марта желающие попасть в «Молодежную лигу управленцев» могут выслать заполненные анкеты по адресу: MorozovaAV@samadm.ru. Телефон для справок (846) 332-81-47.

