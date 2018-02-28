Ограничение на движение судов по Волге во время ЧМ-2018 не коснется Самары

Об этом в среду, 28 февраля, сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. До недавнего времени существовал риск, что в Самаре во время мундиаля запретят движение частных лодок и прогулочных катеров, чтобы обезопасить жителей и гостей города. Другим городам-организаторам ЧМ-2018 повезло меньше. Например, уже известно, что в Казани введут ограничения на движение судов по реке Казанке от ж/д моста до «Миллениума». Поэтому самарские туристические компании не корректировали сетку своих экскурсионных маршрутов под мундиаль. Напротив, в расписаниях туров фирмы старались свести к минимуму поездки в города-организаторы Чемпионата. Навигацию по Волге турфирмы откроют 27 апреля.

В Самарской области гости и жители города смогут отправиться в речные туры в Винновку, Ширяево, Тольятти. Теплоходы будут отправляться в рейсы от Речного вокзала Самары и, возможно, от Ульяновского спуска. Изменений в пригородных перевозках не предвидится. Экскурсии будут как русскоязычные, так и на официальных языках FIFA – английском, испанском, португальском, немецком и французском. Что касается дальних рейсов, то в этом году самарцев ждут новинки. Например, через наш город будет ходить новый теплоход по маршруту «Москва – Астрахань».