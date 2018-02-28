В экспозиции дома-музея Ленина появилась восковая фигура его матери



- Мы всегда были уверены, что Владимир Ульянов самарского периода точно изображен на памятнике, стоящем перед музеем Алабина, - поясняет директор дома –музея Ленина Майя Образцова. – На самом деле, Володя Ульянов, приехав с семьей в Самару в 1889 году, был не таким представительным молодым мужчиной, каким его изобразил скульптор, а еще совсем молодым юношей, почти мальчиком. При изготовлении его фигуры для нашего музея была использована раритетная фотография. Скульптурное изображение Марии Александровны также выполнено на основе документальных свидетельств. Заказывая эти фигуры для нашей экспозиции, мы хотели оживить ее и дать возможность экскурсантам точнее представить себе жизнь семьи Ульяновых в Самаре.

Мария Александровна три раза приезжала в Самару. Она сдала экстерном экзамены при Самарской мужской гимназии и получила звание учительницы начальных классов «с правом преподавания Закона Божьего, русского языка, арифметики, немецкого и французского языков». А в августе 1863 года Мария стала женой надворного советника Ильи Николаевича Ульянова.







