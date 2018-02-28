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В Самарской области в 2018 году планируют капитально отремонтировать 946 домов

Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара» во вторник, 27 февраля.
 
Всего с начала действия программы капремонта в 2014 году отремонтировали свыше 3400 многоквартирных домов. В 2017 году было запланировано проведение капитального ремонта в 965 домах. Завершили работы на 906 объектах. По остальным сроки продлили на 2018 год.
 
В 2018 году, согласно краткосрочному плану, капитально будут отремонтированы 946 многоквартирных домов.
 
Дата: 27 февраля 2018 , 19:47
491
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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