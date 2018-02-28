В Самарской области в 2018 году планируют капитально отремонтировать 946 домов

Всего с начала действия программы капремонта в 2014 году отремонтировали свыше 3400 многоквартирных домов. В 2017 году было запланировано проведение капитального ремонта в 965 домах. Завершили работы на 906 объектах. По остальным сроки продлили на 2018 год.

В 2018 году, согласно краткосрочному плану, капитально будут отремонтированы 946 многоквартирных домов.