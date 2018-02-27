Улицу Чернореченскую в Самаре отремонтируют в этом году
На ней заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части.
Работы выполнят по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары. Планируется отремонтировать Чернореченскую на участке от Киевской до Клинической «картами» свыше 100 погонных метров. Ориентировочная стоимость работ - 10,76 миллиона рублей, сообщили sgpress.ru в пресс-службе мэрии.
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