Минфин РФ реструктурирует долги Самарской области

Во вторник, 27 февраля, на заседании губернской думы врио министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилов сообщил, что правительство региона заключило шесть соглашений с минфином РФ о реструктуризации долгов. Это позволит частично покрыть дефицит областного бюджета в 12,2 миллиарда рублей. Реструктуризация кредита - это изменение условий кредитного договора с целью уменьшения нагрузки на заемщика и сокращения величины ежемесячного платежа.