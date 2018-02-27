В Самаре увеличили максимальный размер пенсии для получения ежемесячной денежной выплаты
С такой инициативой в губернскую думу обратилось министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
До 31 января 2017 года в регионе действовал закон 2004 года, определяющий единовременную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам войны и труда в размере от 621 до 817 рублей, и закон 2006 года, по которому ЕДВ полагалась ветеранам труда (до 1119 руб.). С марта 2017 года было решено прекратить выплату ЕДВ всем работающим пенсионерам и гражданам, чьи пенсии превышают 19500 рублей.
Во вторник, 27 февраля, на пленарном заседании губернской думы врио министра социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова сообщила, что с января 2018 года в России произошла индексация пенсий на 3,7%. Таким образом, больше 10 тысяч самарских пенсионеров стали получать чуть больше 19500 рублей в месяц. Соответственно, они потеряли право на получение ЕДВ. Чтобы защитить их права, министерство предложило увеличить критерий для получения ЕДВ также на 3,7% - с 19500 до 20221 рубля. Депутаты поддержали это решение.
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27 февраля 2018 , 13:47
Сергей
27 февраля 2018 , 13:41
Вячеслав.
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