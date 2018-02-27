В Самаре увеличили максимальный размер пенсии для получения ежемесячной денежной выплаты

До 31 января 2017 года в регионе действовал закон 2004 года, определяющий единовременную денежную выплату (ЕДВ) ветеранам войны и труда в размере от 621 до 817 рублей, и закон 2006 года, по которому ЕДВ полагалась ветеранам труда (до 1119 руб.). С марта 2017 года было решено прекратить выплату ЕДВ всем работающим пенсионерам и гражданам, чьи пенсии превышают 19500 рублей.

Во вторник, 27 февраля, на пленарном заседании губернской думы врио министра социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова сообщила, что с января 2018 года в России произошла индексация пенсий на 3,7%. Таким образом, больше 10 тысяч самарских пенсионеров стали получать чуть больше 19500 рублей в месяц. Соответственно, они потеряли право на получение ЕДВ. Чтобы защитить их права, министерство предложило увеличить критерий для получения ЕДВ также на 3,7% - с 19500 до 20221 рубля. Депутаты поддержали это решение.