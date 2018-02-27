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Голкипер олимпийской сборной России по хоккею Василий Кошечкин приедет в Тольятти в июне

Кто из нас не следил за событиями в олимпийском Пхенчхане? Любая медаль, завоеванная на аренах Южной Кореи, конечно же, была победой для каждого россиянина. А уж чего стоил валидольный хоккейный финал, в котором российская сборная спустя 26 лет на зубах выцарапала «золото» Белой Олимпиады! 
 
Среди тех, кто это сделал, был и наш земляк - 34-летний Василий Кошечкин, воспитанник тольяттинской школы. Голкипер, про которого говорят: вратарь - это половина команды. Вот Василий и показал, что на сегодня он, безусловно, первый номер российской сборной, которой в мае предстоит еще сыграть на чемпионате мира в Дании. Восемь пропущенных шайб в шести матчах и два «сухаря» при коэффициенте надежности 1.38 - это ли не блестящий результат в столь статусном и коротком турнире! 
 
- Правда ли, что с юных лет мечтал об олимпийской медали? - спросили Кошечкина после олимпийского финала. 
 
- С детства очень любил хоккей. Смотрел на наших олимпийских чемпионов. И хотел стать таким же. Вот и стал, - ответил один из главных героев Олимпиады. 
 
Уже сегодня возобновляются матчи КХЛ, где Василий несколько лет выступает за магнитогорский «Металлург». 27 февраля Кошечкин в домашнем матче должен выйти на матч с «Югрой». Хотя, конечно же, он как олимпийский чемпион заслужил передышку. Но «Магнитка» сегодня идет на шестом месте в дивизионе «Восток» («Лада» третий сезон числится в явных аутсайдерах), и ее подпирают конкуренты за попадание в плей-офф. Возглавляет «Металлург» еще один воспитанник тольяттинского хоккея - Виктор Козлов. Двукратный призер чемпионатов мира, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта, поигравший в НХЛ за «Сан Хосе» и «Флориду». Вот только до олимпийской награды он не дотянул. А Василий смог! И теперь он один из самых титулованных хоккеистов губернии. 
 
Кошечкин, напомню, уже привозил в Тольятти кубок чемпионов мира по хоккею. Теперь ждите в межсезонье очередную встречу с прославленным вратарем. Золотые олимпийские награды среди его земляков - коллег по тольяттинской школе хоккея есть только у Алексея Ковалева и Вячеслава Буцаева. И завоеваны они 26 лет назад во французском Альбервилле. 
 
В июне обещал приехать в отпуск домой в Тольятти и обладатель кубка Стэнли Алексей Ковалев, которому 24 февраля исполнилось 45 лет. Сегодня он спортивный директор швейцарского клуба «Фиспе». Представляете, какой в губернии намечается большой хоккейный праздник! Тем более что депутаты Тольятти уже подумывают о том, чтобы присвоить звание почетного гражданина города Василию Кошечкину. Такого же был удостоен его наставник Геннадий Цыгуров в 1995 году. 
 
Знаете, о чем рассказывают ветераны самарского ЦСК ВВС, вспоминая о временах, когда Кошечкин играл за «военных летчиков» и проходил службу в спортроте, которая по-прежнему размещается на Стара-Загоре? В дежурства парень умело работал шваброй, убирая казарму. Василий не разбирался в воинских званиях и офицеров в шутку называл генералами. Теперь генералом стал сам. 
 
- Вратарь в команде - генерал, - считает первый тренер Кошечкина Николай Николаев. - Если голкипер в порядке, то и команда спокойна. А Кошечкин был в финале самим воплощением спокойствия. Не сказаться на других игроках это не могло. 
 
«Поздравляем всех с великолепной победой наших хоккеистов на Олимпийских играх! Отдельно отметим голкипера Василия Кошечкина - нашего земляка, воспитанника тольяттинской «Лады», ныне играющего за магнитогорский «Металлург». Ждем дома с олимпийским золотом!!!» - отметил в своем Твиттере глава региона Дмитрий Азаров. 
 
«Лада» возобновляет участие в чемпионате КХЛ 27 февраля. И в команде есть свой герой Олимпийских игр - 2018. В составе сборной Канады бронзовым призером стал защитник автозаводцев Чарлз Геноуэй. «Кленовые листья» обыграли в матче за третье место сборную Чехии - 6:4. 
 
Также отметим, что олимпийским чемпионом в составе сборной России стал выпускник тольяттинской школы хоккея  Сергей Андронов, который перебрался в систему «Лады» из Пензы. Свою взрослую карьеру нынешний капитан ЦСКА начинал как раз в «Ладе», дебютировав в чемпионате-2006/07. Всего Андронов отыграл в Тольятти три сезона, помог нашему клубу пробиться в плей-офф КХЛ в первенстве-2008/09.
 
Дата: 27 февраля 2018 , 12:27
192
Автор текста: Сергей Волков
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