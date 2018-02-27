Глава Самары Елена Лапушкина вошла в стратегический совет СамГТУ

В состав совета также вошла глава Самары Елена Лапушкина. Планируется, что новая совещательная структура займется экспертной оценкой программы развития опорного вуза.

В статусе опорного университета региона самарский политех выступает в роли инициатора проектов не только регионального, но и федерального значения. Такие проекты требуют совместного обсуждения и предварительной проработки с региональной исполнительной властью, профессиональным сообществом региона и широкой общественностью. С этой целью вузом и было принято решение о создании стратегического совета.