Съемочную группу «Шоу Петера Шмейхеля» не грабили в Самаре
В понедельник, 26 февраля, самарские СМИ опубликовали в интернете информацию о том, что съемочную группу RT, с которой работает легендарный датский вратарь, обворовали на 2,5 миллиона рублей.
Бывший голкипер английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель снимает в России серию сюжетов о городах, принимающих Чемпионат мира по футболу в этом году. Самара стала вторым городом-героем «Шоу Петера Шмейхеля». Местные СМИ сообщили, что из машины съемочной группы якобы пропало оборудование и аппаратура общей стоимостью до 2,5 миллиона рублей.
Съемочная группа шоу эту информацию опровергла.
- Данная информация не соответствует действительности. Съемочная группа RT работает в Самаре с 25 февраля. Местные власти оказывают нам всестороннюю помощь в организации съемок. Ничего подобного в Самаре с нами не происходило, - отметил исполнительный продюсер освещения ЧМ-2018 RT Алексей Ярошевский.
О том, как на самом деле прошел визит Петера Шмейхеля и команды RT Самару, читайте в ближайшее время в его интервью нашему изданию.
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