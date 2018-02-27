Съемочную группу «Шоу Петера Шмейхеля» не грабили в Самаре

Бывший голкипер английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель снимает в России серию сюжетов о городах, принимающих Чемпионат мира по футболу в этом году. Самара стала вторым городом-героем «Шоу Петера Шмейхеля». Местные СМИ сообщили, что из машины съемочной группы якобы пропало оборудование и аппаратура общей стоимостью до 2,5 миллиона рублей.

Съемочная группа шоу эту информацию опровергла.

- Данная информация не соответствует действительности. Съемочная группа RT работает в Самаре с 25 февраля. Местные власти оказывают нам всестороннюю помощь в организации съемок. Ничего подобного в Самаре с нами не происходило, - отметил исполнительный продюсер освещения ЧМ-2018 RT Алексей Ярошевский.

О том, как на самом деле прошел визит Петера Шмейхеля и команды RT Самару, читайте в ближайшее время в его интервью нашему изданию.