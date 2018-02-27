Всероссийский театральный фестиваль пройдет в Самаре в апреле
С 23 по 30 апреля в Самаре пройдет IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Это крупный многожанровый форум. В этом году география его участников простирается от Омска до Севастополя.
Председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, организатор фестиваля Владимир Гальченко рассказал о спектаклях театра кукол:
- На фестиваль мы привозим замечательный спектакль пермского театра кукол по «Превращению» Кафки и оренбуржцев с «Мертвыми душами». Наш театр покажет «Мюнхгаузена».
В Самару приедет московский Камерный музыкальный театр им. Бориса Покровского. Зрители смогут увидеть новую редакцию спектакля «Дон Жуан», созданного самим великим мастером.
По положению о фестивале к нам вернется обладатель гран-при - петербургский Театр на Фонтанке. Они привезут «В день свадьбы» по пьесе Розова.
Закрывает фестиваль «Яма» московского Театра на Малой Бронной. Пластический спектакль в постановке Егора Дружинина.
Программа фестиваля:
23 апреля
18:30
Самарский академический театр оперы и балета
«Эсмеральда» Самарский академический театр оперы и балета
24 апреля
13:00
Самарский академический театр оперы и балета
«Честное имя барона Мюнхгаузена» Самарский театр кукол
18:00
Самарский академический театр драмы им. Горького
«Зыковы» Театр драмы им. Щепкина (Белгород)
25 апреля
18:30
Самарский академический театр оперы и балета
«Идиот» Музыкальный театр (Омск)
18:00
Самарский академический театр драмы им. Горького
«Шинель» Академический театр драмы им. Орлова (Челябинск)
18:00
«СамАрт»
«Превращение» Театр кукол (Пермь)
26 апреля
18:30
Самарский академический театр оперы и балета
«Легенда о любви» Башкирский академический театр оперы и балета (Уфа)
18:00
Самарский академический театр драмы им. Горького
«Месяц в деревне» Театр драмы им. Пушкина (Курск)
27 апреля
18:30
Самарский академический театр оперы и балета
«Фауст» Камерный музыкальный театр (Санкт-Петербург)
18:00
Самарский академический театр драмы им. Горького
«Тартюф»
Театр Черноморского флота им. Лавренева (Севастополь)
18:00
«СамАрт»
«Пер Гюнт» «СамАрт»
28 апреля
18:30
Самарский академический театр оперы и балета
«Волшебная флейта» Самарский академический театр оперы и балета
18:00
Самарский академический театр драмы им. Горького
«История лошади» Самарский академический театр драмы им. Горького
18:00
«СамАрт»
«Мертвые души» театр кукол (Оренбург)
29 апреля
18:30
Самарский академический театр оперы и балета
«Дон Жуан» Камерный музыкальный театр им. Покровского (Москва)
18:00
Самарский академический театр драмы им. Горького
«В день свадьбы» Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург)
30 апреля
18:00
Самарский академический театр драмы им. Горького
«Яма» театр «На Малой Бронной» (Москва)
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
26 февраля 2018
468
26 февраля 2018
237
26 февраля 2018
290
26 февраля 2018
376
26 февраля 2018
2574
26 февраля 2018
514
26 февраля 2018
258
26 февраля 2018 , 19:50
468
В понедельник, 26 февраля, самарские СМИ опубликовали в интернете информацию о том, что...
26 февраля 2018 , 19:48
212
14 и 15 марта в самарском театре «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27) пройдут...
26 февраля 2018 , 18:43
237
С 23 по 30 апреля в Самаре пройдет IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные...
26 февраля 2018 , 18:22
290
Картина расскажет про историю особого полка.
26 февраля 2018 , 17:55
376
Ее обнаружили в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти. Там полицейские изъяли...
26 февраля 2018 , 17:28
2574
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
26 февраля 2018 , 16:04
241
1 марта в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) откроется выставка...
26 февраля 2018 , 14:38
514
Он поблагодарил сотрудников РКЦ "Прогресс" за работу.
26 февраля 2018 , 14:28
258
Аукцион должен был состояться в четверг, 1 марта.
26 февраля 2018 , 13:02
252
Здание на Самарской, 203б, куда переедет суд в будущем, сейчас ремонтируют.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5 февраля 2018
3040
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
13 февраля 2018
2676
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
2574
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
9 февраля 2018
2471
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
2 февраля 2018
2100
7 февраля 2018
1110
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
1008
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
28 января 2018
888
Это произошло в субботу, 27 января.
28 января 2018
1568
Обе акции прошли в сквере «Родина», сообщает «Волга Ньюс».
29 января 2018
466
В воскресенье, 28 января, команда «Самара» в очередном матче чемпионата Суперлиги...