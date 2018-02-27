Всероссийский театральный фестиваль пройдет в Самаре в апреле

Председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, организатор фестиваля Владимир Гальченко рассказал о спектаклях театра кукол:

- На фестиваль мы привозим замечательный спектакль пермского театра кукол по «Превращению» Кафки и оренбуржцев с «Мертвыми душами». Наш театр покажет «Мюнхгаузена».

В Самару приедет московский Камерный музыкальный театр им. Бориса Покровского. Зрители смогут увидеть новую редакцию спектакля «Дон Жуан», созданного самим великим мастером.

По положению о фестивале к нам вернется обладатель гран-при - петербургский Театр на Фонтанке. Они привезут «В день свадьбы» по пьесе Розова.