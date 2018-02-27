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Всероссийский театральный фестиваль пройдет в Самаре в апреле

С 23 по 30 апреля в Самаре пройдет IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Это крупный многожанровый форум. В этом году география его участников простирается от Омска до Севастополя.
 
Председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, организатор фестиваля Владимир Гальченко рассказал о спектаклях театра кукол:
 
- На фестиваль мы привозим замечательный спектакль пермского театра кукол по «Превращению» Кафки и оренбуржцев с «Мертвыми душами». Наш театр покажет «Мюнхгаузена».
 
В Самару приедет московский Камерный музыкальный театр им. Бориса Покровского. Зрители смогут увидеть новую редакцию спектакля «Дон Жуан», созданного самим великим мастером.
 
По положению о фестивале к нам вернется обладатель гран-при - петербургский Театр на Фонтанке. Они привезут «В день свадьбы» по пьесе Розова.
 
Закрывает фестиваль «Яма» московского Театра на Малой Бронной. Пластический спектакль в постановке Егора Дружинина.

Программа фестиваля:
 
23 апреля
 
18:30
 
Самарский академический театр оперы и балета
 
«Эсмеральда» Самарский академический театр оперы и балета
 
24 апреля
 
13:00
 
Самарский академический театр оперы и балета
 
«Честное имя барона Мюнхгаузена» Самарский театр кукол
 
18:00
 
Самарский академический театр драмы им. Горького
 
«Зыковы» Театр драмы им. Щепкина (Белгород)
 
25 апреля
 
18:30
 
Самарский академический театр оперы и балета
 
«Идиот» Музыкальный театр (Омск)
 
18:00
 
Самарский академический театр драмы им. Горького
 
«Шинель» Академический театр драмы им. Орлова (Челябинск)
 
18:00
 
«СамАрт»
 
«Превращение» Театр кукол (Пермь)
 
26 апреля
 
18:30
 
Самарский академический театр оперы и балета
 
«Легенда о любви» Башкирский академический театр оперы и балета (Уфа)
 
18:00
 
Самарский академический театр драмы им. Горького
 
«Месяц в деревне» Театр драмы им. Пушкина (Курск)
 
27 апреля
 
18:30
 
Самарский академический театр оперы и балета
 
«Фауст» Камерный музыкальный театр (Санкт-Петербург)
 
18:00
 
Самарский академический театр драмы им. Горького
 
«Тартюф»
 
Театр Черноморского флота им. Лавренева (Севастополь)
 
18:00
 
«СамАрт»
 
«Пер Гюнт» «СамАрт»
 
28 апреля
 
18:30
 
Самарский академический театр оперы и балета
 
«Волшебная флейта» Самарский академический театр оперы и балета
 
18:00
 
Самарский академический театр драмы им. Горького
 
«История лошади» Самарский академический театр драмы им. Горького
 
18:00
 
«СамАрт»
 
«Мертвые души» театр кукол (Оренбург)
 
29 апреля
 
18:30
 
Самарский академический театр оперы и балета
 
«Дон Жуан» Камерный музыкальный театр им. Покровского (Москва)
 
18:00
 
Самарский академический театр драмы им. Горького
 
«В день свадьбы» Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург)
 
30 апреля
 
18:00
 
Самарский академический театр драмы им. Горького
 
«Яма» театр «На Малой Бронной» (Москва)
Дата: 26 февраля 2018 , 18:43
237
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Пермяков
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