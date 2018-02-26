Космонавт Антон Шкаплеров выложил в соцсеть фото Самары с орбиты Земли

В сети появился снимок с видом нашего города из космоса. Фотографию с международной космической станции сделал космонавт Антон Шкаплеров.



- Этот город смело можно назвать Родиной наших легендарных ракет-носителей "Союз". Именно ракеты-носители, изготовленные на самарском предприятии РКЦ "Прогресс", используются для запуска пилотируемых и грузовых кораблей на МКС, - подписал фотографию Антон Шкаплеров.



Он поблагодарил работников самарского предприятия за работу.