Арбитражный суд продлевает аренду здания на улице Авроры

Самарский арбитраж продлевает аренду недвижимости на улице Авроры, 148 до конца 2018 года за 33,8 миллиона рублей. Собственником является АО «НИЦ ЕЭС».



Конкурс на ремонт здания на Самарской, 203б проводили в закрытом режиме в мае 2017 года. Стартовая цена контракта составляла 846 миллионов рублей.