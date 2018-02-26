Безопасность аэропорта Курумоч усилят с помощью газоанализаторов
Аукцион на поставку оборудования должен состояться 30 апреля.
Победителю торгов предстоит до 1 июня 2018 года поставить и установить 9 стационарных и 5 портативных обнаружителей взрывчатых веществ в аэропорт на сумму в 59 миллионов рублей.
По требованиям аукционной документации газоанализаторы не должны создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров, рабочего и обслуживающего персонала в процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта. Они должны работать круглосуточно не менее 10 лет. Поставляемое оборудование должно быть новым – не ранее 2018 года выпуска, не бывшим в употреблении, не контрафактным.
Оборудование сможет обнаруживать пары практически любых взрывчатых веществ. С помощью газоанализаторов сотрудники Курумоча будут проверять багаж и ручную кладь, одежду и даже документы пассажиров. Также устройства смогут находить наркотические и боевые отравляющие вещества.
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